Palkovics László: újabb részletek a munkahelyteremtési intézkedésekről és kiemelt ágazatok támogatásairól

Orbán Viktor hatalmas gazdaságélénkítő csomag részleteiről beszélt Palkovics László, az Inforádiónak adott interjújában.

Az interjúban Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter elmondta, hogy 2020, 2021 és 2022-ben a magyar gazdaságban összesen mintegy 9200 milliárd forint fog megjelenni, ami a GDP-nek a 18-20 százaléka. Ez az összeg növekedhet is, ha elhúzódik a vírus, vagy a válság. Ez az összeg közel annyi, mint a Magyarországon működő járműipari vállalatok teljes éves kibocsátása.

Honnan teremtik elő ezt a forrást?

Költségvetési forrásból, kohéziós forrásból, valamint banki és magántőkéből. Hozzátette azt is, hogy egyelőre azt nem tudni, hogy az EU-tól milyen támogatást fog kapni az ország, de ezt részletesen is nyomon követik.

Öt gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be Orbán Viktor korábban, ezekre a miniszter reagált az interjúban:

1.Munkahelyek megőrzése

"Itt kell a leggyorsabban beavatkozni. Annál rosszabb, mint hogy valaki kikerül egy vállalattól, nincs, ezért az első intézkedés a foglalkoztatás költségeihez való hozzájárulás. Ha egy vállalat például csak 3 napig tudná alkalmazni egy dolgozóját és két nap kiesne, akkor ebben az időszakban 3 hónapig az állam állja a költségek 70 százalékát, amennyiben ez a munkakiesés a teljes munkaidő 15-50 százaléka közé esik - mondta el Palkovics László. Ezt a kedvezményt május 1-jétől lehet igénybe venni. Az egyik kritérium pedig, hogy ameddig kapja egy cég ezt a támogatást, ugyanennyi ideig utána meg kell tartani a munkavállalót.

Azok a munkavállalók akik a K+F területen dolgoznak, ők 40 százalékos bértámogatást fognak kapni, ez az intézkedés is május 1-jétől érvényes és a cégeknek kell jelentkeznie a támogatásra. Új adókönnyítés többek között, hogy a szociális hozzájárulási adót csökkentség az év második felétől, ezen kívül gyorsabban téríti meg az adóvisszaigénylést, elhalasztják az adóbevallást szeptember 30-ig.

2. Munkahelyek teremtése

5 pontból álló programot hoztak létre a munkahely teremtésre, akik most kerültek ki, vagy fizetés nélküli szabadságon vannak, azokat úgy támogatnák, hogy távoktatás formájában lévő képzések tandíját átvállalnák. Például ilyen az informatikus képzés, ami fél, vagy egy év alatt elvégezhető. Ezen tandíjak 95 százalékát az állam fizetné.

Az egyetemi hallgatók most távoktatásban vesznek részt, sokan kiestek a munkából és nem is ott tartózkodnak, ahol eddig tanultak, ezért létrehoznak egy 0%-os szabad felhasználású hitelt, ez hasonló a diákhitelhez, de kamatmentes. Palkovics László beszélt továbbá arról a 75 ezer diákról, aki megkapja a nyelvvizsgától függetlenül a diplomáját.

3. Kiemelt ágazatok segítése

A turizmus esetében jó alkalom adódott a felújításokra, most, hogy úgyis üresek a szállodák és az éttermek, ezért továbbfejlesztésére indítanának programot, hogy ezzel minőségnövekedést érjenek el. Szintén esedékes a fürdők felújítása, a fejlesztési intézkedések között egyaránt lesznek támogatások és hitelek egyaránt, 590 milliárd értékben. A filmipart is támogatnák, így megnézik, hogy tudnának infrastruktúrát bővíteni. Ezen kívül megállapították, hogy a hazai lehetőségeket kis mértékben használja a magyar egészségügy, mert a globális ellátási lánc volt előnyben. A szükséges eszközök előállítására sok magyar cég is képes, amiket most felkerestek, valamint támogatnák azokat a magyar cégeket is, amelyek egészségügyi kutatásban vesznek részt. Az egészségipart mintegy 375 milliárd forintból támogatják.

4. A vállalatok finanszírozása, támogatása

Ebben két főprogram van, kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítunk magyar vállalkozásoknak, a második a tőkeprogramok indítása. Utóbbinak célja, hogy a magyar vállalatokat megvédjék. A kedvezményes hitelekre mintegy 2500 milliárd forintot biztosítanak. Új alapokat is létrehoznak, például lesz ingatlanfelvásárlásra szánt alap, vagy a becsődölt vállalatok segítésére létrehozott alap.

5. Család és nyugdíjas programelem

A nyugdíjak négyütemű visszaépítése 235 milliárd forintot tesz ki, de emellett, bölcsődei ellátási támogatás, a GYED kitolása, babaváró támogatások kitolása is még plusz forrást igényelnek, ezekre még nincs pontosan meghatározott összeg.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz a harmadik ütem, Palkovics László elmondta, hogy ezeknek az intézkedések egy része már a gazdaságélénkítés harmadik szakaszát is lefedik, például ilyen a gyógyfürdők felújítása.

Címlapkép: MTI Fotó/Balogh Zoltán