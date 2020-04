Sosem látott gigacsomaggal győzné le a koronavírust a japán miniszterelnök

A japán miniszterelnök a mai napon elrendelte az országos vészhelyzetet, és ezzel egyidőben 990 milliárd dolláros gazdaságvédelmi csomagot jelentett be. Az összeg a japán GDP 20%-át is meghaladja.

Tegnap megírtuk, hogy a japán miniszterelnök, Abe Sinzo kész elrendelni a vészhelyzetet, a mai napon pedig ezt meg is tette. Emellett a kabinet 108 ezermilliárd jenes (990 milliárd dolláros), a japán GDP 20%-ának megfelelő összegű gazdasági élénkítő csomagot is kidolgoz a járvány hatásainak enyhítésére – írja a Reuters.

A költségvetés közvetlen kiadásai elérik a 39 ezermilliárd jent – ez kétszerese a 2008-as válság során elköltött összegnek. A kormány 6 ezermilliárdot költ a háztartások támogatására.

Japánban egyelőre nem terjed olyan mértékben a vírus, mint a fejlett világ nyugati országaiban, de egyes gócpontokban, így például Tokióban és Oszakában rosszabb a helyzet az országos átlagnál. Országszerte 4000 az ismert betegeke száma, a tokiói esetszám viszont duplázódott a múlt héten, 1116 főre.

Abe Sinzót többen is kritizálták az elmúlt napokban, hogy a járványügyi intézkedéseket túl lassan hozta meg, országos szintű lezárásokat pedig most sem rendelt el. Célja, hogy a lakosság védelme mellett a gazdaság is működőképes maradjon – mondta.

A vészhelyzet lehetőséget ad a prefektúrák kormányzóinak a kijárási korlátozások elrendelésére és a vállalkozások működésének ideiglenes felfüggesztésére. Mivel a korlátozások megszegése szankcionálható, így a betartásuk a hatóságok iránti tiszteleten alapulhat.

A miniszterelnök az áruhiány miatti aggodalomra reflektálva elmondta, hogy nincs esély arra, hogy az emberek ne kapjanak meg valamit a kiskereskedelmi egységekben. A vasúti közlekedéssel kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lesz járatritkítás.

Az elemzők szerint az utazási korlátozások, a megsérülő ellátási láncok és a szociális távolságtartás eddig bevezetett intézkedései miatt a japán gazdaság már recesszióban van.

Címlapkép: Shutterstock