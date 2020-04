Spanyolország: 150 ezer fertőzött, 15 ezer halott

Spanyolországban átlépte a 150 ezret a kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig meghaladta a 15 ezret - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium csütörtökön.

A szaktárca jelentése szerint 5756 új esetet regisztráltak az elmúlt egy napban, kevesebbet mint szerdán (6180), de többet mint kedden (5478). A vizsgálatok összesen 152 446 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét. A fertőzés következtében elhunytak száma egy nap alatt 683-mal emelkedett, a szerdai 752 és keddi 743 után. Eddig 15 238-an veszítették életüket. Az elmúlt 24 órában 4144 fertőzöttet nyilvánítottak egészségesnek, számuk szerdán 4813-mal, kedden 2771-gyel nőtt, összesen elérte az 52 165-öt.

María José Sierra, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ epidemiológusa napi madridi online sajtótájékoztatóján elmondta:

a fertőzés napi növekedésének aránya 4 százalék, a gyógyulás esetében ez az arány 34 százalékos.

A tájékoztatón elhangzott: az elmúlt több mint két hétben mintegy 120, egészségügyi eszközöket szállító repülőgép érkezett a dél-európai országba.

Elértük a csúcsot, és kezdődik a fokozatos csökkenés

- jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a parlament alsóházának csütörtöki ülésén, ahol a képviselők támogatását kérte a március 15. óta érvényben lévő szükségállapot további fenntartásához, amelyre "az emberek életének és egészségének védelme" érdekében van szükség.

A spanyol alkotmány értelmében egyszerre legfeljebb 15 napra rendelhető el a szükségállapot, meghosszabbításához a parlament jóváhagyása szükséges. A spanyol kormány már másodszor él ezzel a lehetőséggel.

Ahogy legutóbb, most is 43 képviselő van jelen a parlament ülésén, 307-en online közvetítésen keresztül figyelik a felszólalásokat, és távolról szavaznak. A frakciók előrejelzései alapján a törvényhozás elfogadja a fennálló korlátozások meghosszabbítását április 25-ig.

A kormányfő kitért arra, hogy jövő hétfőn lejár a nem létfontosságú ágazatok leállításáról szóló rendelkezés és sokan visszatérnek a munkába (például az autó- vagy építőiparban),

azonban nekik be kell tartaniuk a járvánnyal kapcsolatos magatartási és higiéniás előírásokat, hogy védjék saját magukat és munkatársaikat is fertőzéstől. Mindez nem vonatkozik azokra a szektorokra, ahol a szükségállapot bevezetésével függesztették fel a működést, ilyen például a turizmus és a vendéglátás, ott továbbra is szünetel a munkavégzés.

Pedro Sánchez hangsúlyozta:

az érvényben lévő korlátozásokat nem egyszerre, hanem fokozatosan és óvatosan fogják majd feloldani, ennek pontos menetrendjén már dolgoznak.

A miniszterelnök egységre kérte a spanyol parlament pártjait a járvány elleni küzdelemben, és bejelentette: a jövő héttől tárgyalásokat kezdeményez, hogy közösen hozzanak létre egy megállapodást a gazdaság és társadalom újjáépítésére.

"Nincs vesztegetni való időnk, most vagy soha" - fogalmazott közös uniós szerepvállalást sürgetve, hozzátéve, hogy az Európai Unió szolidaritás nélkül veszélyben van. Kérte a spanyol képviselőket, hogy érvényesítsék befolyásukat saját európai pártcsaládjaikon belül, mivel a válság közös probléma, "nem tesz különbséget észak és dél, bal és jobb oldal között".

Megismételte, hogy számítanak az uniós közösség segítségére a járvány miatt felmerülő adósságokkal szemben, és nem mondanak le arról a javaslatukról, hogy a kárenyhítési intézkedéseket közös kötvénykibocsátással finanszírozzák.

Pablo Casado, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke felszólalásában elmondta: támogatják a kormány javaslatát a szükségállapot fenntartásáról, és szorgalmazta, hogy az áldozatok tiszteletére nemzeti gyászt hirdessen az ország a járvány végéig.

Felrótta a kormánynak, hogy késlekedett a járványügyi intézkedésekkel, és tiltás helyett ösztönözte a részvételt a március 8-i nőnapi felvonulásokon, annak ellenére, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) már napokkal korábban figyelmeztetést adott ki a tömegrendezvények megtartásával kapcsolatban.

