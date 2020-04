Szinte biztosan recesszióba csúszik idén a régiónk, de jövőre jön a visszapattanás

Jelentősen rontotta 2020-as növekedési előrejelzését a Világbank, magyar szempontból a legfontosabb, hogy Közép-Európára és a balti államokra 1 százalékos gazdasági visszaeséssel számolnak alapesetben. Ezt viszont 2021-ben egy komoly felpattanás követheti, ha bejön a szervezet előrejelzése.

Decemberben még 3,3%-os növekedést jósolt a régiónkra a Világbank, ezt rontották most friss anyagukban 1 százalékos visszaesésre. 2021-re viszont alapesetben 5,5%-os felpattanást várnak, ez 2,5 százalékpontos javítás a decemberi prognózishoz képest.

Az alap forgatókönyv mellett a szervezet is közzétett egy pesszimista szcenáriót is, eszerint az idén 2,5%-os lesz a gazdasági visszaesés Közép-Európában és a balti államokban, jövőre viszont ezzel párhuzamosan a felpattanás is nagyobb lesz, 5,9%-os gazdasági növekedéssel számolnak.

