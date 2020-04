Orbán Viktor elmondta, mely országok lesznek kitéve a spekulánsok támadásainak

Ott fogják egy dróton rángatni a hitelezők meg a spekulánsok azokat az országokat, akik most nagymértékben elkezdenek eladósodni - mondta el ma reggel Orbán Viktor az MR1 Kossuth Rádiónak nyilatkozva. Éppen ezért Magyarországnak tartania kell a hiányt egy bizonyos szint alatt, amit most 2,7 százalékban határoztak meg, a 3 százalék a vörös vonal a miniszterelnök számára.

Orbán Viktort, aki ma reggel is az MR1 Kossuth Rádió vendége volt és több fontos témában is nyilatkozott, a műsorvezető arról is kérdezte, miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a költségvetési hiány ne menjen 3 százalék fölé most, amikor Brüsszel is elnézőbb lenne ennek elengedése esetén. A miniszterelnök kijelentette:

Nagy ára lesz annak, később fel is lógatják azokat, akik ezt megteszik.

Hozzátette, meggyőződése, hogy ezek a nemezetek pórul fognak járni. Azok ugyanis, akik ebben a helyzetben élnek ezzel a lehetőséggel és nagymértékben elkezdenek eladósodni, néhány hónap múlva, amikor túl leszünk a válság első nagy hullámain, fölakasztva találják majd magukat

Ott fogják egy dróton rángatni a hitelezők meg a spekulánsok

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor véleménye szerint nem szabad lebecsülni a spekulánsokat, mert a spekuláns abból él, hogy nézi, ki kerül sérülékeny helyzetbe, és akiről úgy látja, hogy sérülékeny helyzetbe került, mert például el van adósodva, azt megtámadja és kiügyeskedi tőle a pénzét.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy aki nincs rossz helyzetben azt is megtámadhatják, de ebben az esetben majd pórul járnak, mert annak, aki nincs rossz helyzetben, van esélye védekezni.

Éppen ezért a pénzügyi, védelmi képességeinket nem szabad úgy meggyengíteni, hogy egy spekulációs támadás esetében ne tudjunk védekezni. Ez egy kormányzati tudomány, hogy pontosan hogyan is kell belőni az adósságnak azt a mértékét, amely még pénzt hoz a gazdaságba, forrásokat hoz be, de nem szolgálat ki bennünket, nem tesz védtelenné egy támadással szemben.

Orbán Viktor kijelentette, a gazdaságvédelmi akcióterv beállította ezt a szintet. Hozzátette, a kormány azt mondja, hogy a jelen körülmények között sem szabad 3 százalék fölé menni, mert a végén keservesen meg fogjuk fizetni az árát.

Éppen ezért tartani kell a hiányt egy bizonyos szint alatt, amit most 2,7 százalékban határoztak meg, a 3 százalék a vörös vonal a miniszterelnök számára.

