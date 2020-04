Figyelmeztet a magyar sztárközgazdász: 10 százalékos recesszió is jöhet idén

Az elmúlt napokban többször is hangoztatta a kormány, hogy az országnak önerőből kell megbirkóznia a koronavírus-járvány teremtette gazdasági kihívásokkal. Miközben az európai országok többsége engedte az adósságot elszabadulni messze a korábbi határértékek fölé, a magyar kormány szerint most sem szabad eladósodni. A kétfajta megközelítésről az Euronews -nak Darvas Zsolt, közgazdász, a brüsszeli Bruegel Intézet (Brussels European and Global Economic Laboraty) szakértője beszélt.