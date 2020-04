Üzbegisztánból 500 ezer maszk érkezik Magyarországra

Üzbegisztán 500 ezer maszkot küld Magyarországnak, az ezeket szállító repülőgép kedd este érkezik meg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi online sajtótájékoztatóján. A tárcavezető videokonferencia keretében egyeztetett Szardor Uktamovics Umurzakov üzbég kereskedelmi és külgazdasági miniszterrel, miniszterelnök-helyettessel.

Közölte: a kihívások mindenütt ugyanazok, az üzbég kormány is azon dolgozik, hogy megtalálja az egyensúlyt az egészségügyi intézkedések szigorúsága és a gazdaság működőképességének fenntartása között. Egyetértettek, hogy "mindkettő az állam felelőssége": megvédeni saját polgáraik egészségét és életét, ugyanakkor biztosítani a gazdaság működőképességét, újraindításának és újbóli növekedésének a lehetőségét - magyarázta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: abban is egyetértettek, hogy ez a világjárvány hosszú távú következményekkel jár, tehát minden stratégiának a hosszú távú hatásokat is kezelnie kell. A két ország megközelítése abból a szempontból is hasonló, hogy mind a hagyományos, mind pedig a teljesen új típusú gazdaságpolitikai eszközök bevetésére sor kerül - mondta.

Felidézte: Üzbegisztán korábban 150 ezer maszkot küldött Magyarországnak, ezek március 28-án megérkeztek, majd eljutottak az egészségügyi intézményekbe. Most további 500 ezer maszkot ajánlott fel Üzbegisztán, ezek már úton vannak Bakuba, ahova repülőgép indult Budapestről, és az átrakodást követően ez a gép kedd estére érkezik vissza a szállítmánnyal - közölte.

Kiemelte: "nagyszerű dolog", hogy ezekben a nehéz időkben is vannak baráti nemzetek, amelyekre számíthatunk. Nagyon hosszú azoknak az országoknak a listája, amelyek Magyarországtól segítséget kértek - többnek segítettek is -, viszont nagyon rövid azon országok listája, amelyek segítséget ajánlottak - közölte. Hozzátette: közös bennük, hogy mind keletre találhatók Magyarországtól és Kína kivételével mind tagjai a Türk Tanácsnak, amelyben Magyarország megfigyelő már csaknem két éve.

A külügyminiszter kitért rá: annak érdekében, hogy ez az együttműködés hosszú távon is a lehető legjobb legyen, harmincról százra emelték a Magyarországon tanuló üzbég ösztöndíjasok számát.

