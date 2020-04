Hamarosan újabb számokból láthatjuk majd, milyen mély az amerikai recesszió

Az amerikai kereskedelmi hivatal a mai nap teszi közzé legfrissebb számait, ami újabb árulkodó jele lehet annak, hogy az amerikai gazdaság mély recesszióban van, miközben több millió amerikai vesztette el az állását és a lakosság 90%-a házikaranténba vonult.

„A gazdaság majdnem szabadesésben van. Majd akkor látjuk az alját, amikor a koronavírus-fertőzési ráták stabilizálódnak. Elég mély mélypont lesz, ahonnan vissza kell majd mászni” – mondta Sung Won Sohn, a Loyola Marymount University professzora a Reutersnek.

A Reuters összesítése szerint az elemzők arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi forgalom 8%-ot eshetett vissza márciusban, ami 1992 óta nem látott zuhanást jelent. Februárban 0,5%-os visszaesés volt tapasztalható.

A múlt hónapban főleg az autókereskedők forgalma esett vissza jelentősen, a nem létfontosságú üzletek bezárása miatt valószínűleg most a ruhaneműk, sportszerek és bútorok eladása is jelentősen visszaesett. Komoly visszaesést szenvedtek el az éttermek és a kocsmák is, de nekik némi segítséget jelenthet az online rendelések megugrása.