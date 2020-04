Olyat látunk most, amit 2001. szeptember 11 óta nem - Ez egy jelzés a tőzsdéknek?

Bár a részvénypiacok feljebb mozdultak a márciusi mélypontokról, a profi befektetők pesszimizmusa még mindig extrém szinteken van a koronavírus miatt – derül ki a Bank of America legfrissebb alapkezelői felméréséből. Ez jellemzően vételi jelzés szokott lenni a BofA stratégái szemében, de most még óvatosságra intenek. A készpénz mellett amerikai államkötvényeket, dollárt, a részvények közül pedig techpapírokat és növekedési részvényeket tartanak a legnagyobb mértékben a BofA által megkérdezett alapkezelők.

A Bank of America rendszeresen publikálja globális alapkezelői felmérését, legutóbb április 1 és április 7 között kérdezte meg az alapkezelőket. Ezúttal 183 alapkezelő válaszolt a friss felmérésre, akik összesen 545 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek világszerte.

Az eredmények azt mutatják, hogy a befektetők körében extrém pesszimizmus uralkodik és a kockázatkerülés lett a jellemző az elmúlt hetek piaci turbulenciáit követően.

A koronavírus által okozott gazdasági bizonytalanság közepette a készpénzpozíció olyan szintre emelkedett, amire a 2001 szeptember 11-i terrortámadások óta nem volt példa.

A márciusi 5,1 százalékról 5,9 százalékra nőtt a készpénz súlya (februárban még csak 4 százalék volt), miközben a részvényallokáció a 2009-es válság óta nem látott mélypontra esett.

A legnagyobb arányban amerikai államkötvényeket tartanak a megkérdezett alapkezelők, azt követi a készpénz és az amerikai dollár, a részvények közül pedig a technológiai részvények és a növekedési papírok súlya a legnagyobb – írja a CNBC.

Ez egyben az is jelezheti, hogy a pesszimizmus elérte a csúcsát, az extrém készpénzszint a Bank of Americánál már vételi jelzés szokott lenni (4,5 százalékos készpénzarány felett vétel, 3,5 százalék alatt eladás a jelzés a BofA hüvelykujjszabálya szerint)– írja a Bloomberg.

A globális részvénypiacok több mint 20 százalékot szárnyaltak a márciusi mélypontokhoz képest, a pánikszerű eladások után a befektetőket megnyugtatták a világszerte bejelentett fiskális és monetáris stimulusok. De a többség még óvakodik attól, hogy kimondja, megvolt a tőzsdék alja, az ugyanis egyelőre még nem látszik teljesen, hogy a bevezetett korlátozásoknak mekkora lesz a teljes gazdasági hatása.

A Bank of America részvénypiaci stratégája is óvatos annak ellenére, hogy a készpénz-indikátor azt jelzi, hogy tetőzhetett a pesszimizmus. Profitrealizálását javasol 2850 és 3000 pont közötti szinteken az S&P 500 indexnél (tegnap 2846 ponton zárt az S&P 500).

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Ami a gazdasági kilátásokat illeti, az alapkezelők 93 százaléka recesszióra számít a következő 12 hónapban (összehasonlításként 2009. márciusában 86 százalék volt ez az arány). A GDP-növekedési várakozások csökkentésén már nagyrészt túlvagyunk, a vállalati profitvárakozások visszavágása viszont éppen csak elkezdődött.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen gyors lesz a fellendülés, az alapkezelői felmérésben megkérdezettek 52 százaléka U-alakú recessziót vár, míg 15 százalék szerint egy jóval gyorsabb, V-alakú felpattanás jöhet. 22 százalék W-alakú, 7 százalék pedig L-alakú recesszióra számít.

Az alapkezelők szerint a legnagyobb kockázatot (tail risk) a koronavírus-járvány második hulláma jelenti a jövőre nézve.

A vállalatoknak most a mérlegük erősítésén kellene dolgozniuk, a készpénzáramlás elapadása és a megugró eladósodottság ugyanis jelentős kockázatot jelent most a pénzügyi piacokra. A válaszoló alapkezelők mindössze 5 százaléka gondolja úgy, hogy több saját részvény visszavásárlásra lenne szükség most a vállalati szférában - derül ki a a BofA alapkezelői felméréséből.

Címlapkép: Shutterstock