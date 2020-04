A Brexit halasztását kéri a britektől a koronavírus válság miatt az IMF-vezér

"Már így is rossz, ne rontsuk tovább a helyzetet" – lényegében ezzel indokolta a BBC ma reggeli adásában Krisztalina Georgieva IMF-vezér azt, hogy miért kellene kérnie a briteknek a Brexit elhalasztását jövő január elsejéről egy későbbi időpontra.

A Nemzetközi Valutaalap minap tette közzé friss világgazdasági kitekintőjét, amelyben az 1930-as évek nagy depressziója óta nem látott válságról írt a mostani koronavírus miatt és sok ország recessziója mellett a tovagyűrűző hatásokra is figyelmeztetett. Az IMF friss előrejelzéseiről cikkeink:

Ebben az alaphelyzetben, masszív költségvetési hiány és jegybanki élénkítés mellett készül az Egyesült Királyság az elvileg december 31-én lejáró átmeneti periódus végére, azaz amikortól nemcsak jogilag, de gyakorlatilag is lejár az EU-tagság és megszűnik az ország vámuniós és egységes piaci tagsága is. Ezek helyébe azonban nem tudni, hogy mi lépne, mert a márciusban elindult, a koronavírus miatt is lassan haladó tárgyalásokon egyelőre nem sok minden körvonalazódott, illetve csak az látszott, hogy rendkívül nagy még a két fél (EU és britek) közötti elképzelések különbsége.

A britek azt szeretnék, ha júniusig az EU-val meg lehetne egyezni a brit pénzügyi rendszer kérdéseiről (szeretnék elérni, hogy kiadja az EU az uniós szabályoknak való megfelelőségről szóló “tanúsítványt”), miközben az EU állam- és kormányfői által jóváhagyott tárgyalási mandátum ilyet nem tartalmaz és nem is szeretnék különválasztani ezt a kérdést az összes többi kereskedelmi kérdéstől.

Az EU és a britek által is elfogadott kilépési keretek azt rögzítik, hogy az átmeneti periódus egyszeri alkalommal kinyújtható 1, vagy 2 évvel, de ezt legkésőbb júniusig kell kezdeményeznie a briteknek. Márpedig a koronavírus járványban múlt héten élet-halál között lévő Boris Johnson kormányfő korábban számtalan alkalommal megígérte, sőt törvényben is rögzíttette, hogy a brit kilépés dátuma nem halasztható el idén év végéről egy későbbi időpontra. Most viszont az IMF első embere kéri azt, hogy a koronavírus által okozott brutális válság és annak tovagyűrűző hatásai miatt igenis fontolja meg a brit fél a halasztást, azaz az átmeneti időszak kinyújtását.

Korábban a francia ellenkezés miatt nem lehetett biztosra venni, hogy egy ilyenbe belemenne egyhangúan mind a 27 uniós tagállam, de

a vírusválság miatt most szinte biztosra vehető ez, mert nélküle, egy megállapodás nélküli brit kizuhanás január elsején még tovább súlyosbítaná a La Manche csatorna mindkét partján a gazdasági és társadalmi problémákat, márpedig az egyik félnek sem érdeke.

