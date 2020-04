Amerikában máris elfogyott 350 milliárd dollár bértámogatásra

Kimerült az a 350 milliárd dolláros hitelkeret, amit a kis- és közepes vállalatok bértámogatására hoztak létre az USA-ban. Így egyelőre nem fogadnak be további igényléseket, amíg a kongresszusi képviselők nem jutnak dűlőre a finanszírozásról.

Korábban az amerikai kormányzat 350 milliárd dolláros alapot hozott létre, hogy a koronavírus miatt nehézségekkel küszködő cégeket bértámogatással segítse. Ez a keret fogyott el csütörtök reggelre, így a hatóságok egyelőre nem tudnak további igényléseket befogadni.

A program folytatása azért került veszélybe, mert a republikánusok és a demokraták nem tudnak megegyezni a további finanszírozásról. A republikánusok további 250 milliárd dolláros hitelkeretet szeretnének megnyitni mielőtt újabb intézkedéseket jelentenének be, míg a demokraták gyökeres változást akarnak, a kórházaknak, helyi önkormányzatoknak is adnának pénzt, illetve élelmiszersegélyre is költenének.

