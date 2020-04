Megérkeztek az ITM gazdasági bejelentései

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára, György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár és Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár online háttérbeszélgetés keretében ismerteti a kormány gazdaságvédelmi akciótervének részleteit. A Portfolio élőben tudósít.

Nem ingyenpénzzel oldjuk meg a válságot

Európai sereghajtóból az éllovasokká váltunk. Kedvező pozícióban érte a gazdaságot a mostani válság - vezette fel az ITM sajtóeseményét Schanda Tamás.

Ezeket az eredményeket rombolja a járvány miatt kialakult válság - vélekedett.

Az akcióterv 5 területre koncentrál:

Munkahely védelem.

Munkahely teremtés.

Vállalkozások finanszírozása.

Beruházások.

Családok és nyugdíjasok védelme.

A legfontosabb intézkedés: bértámogatás veszélyeztetett munkahelyek megtartásáért, nulla százalékos hitel, hiteltörlesztés felfüggesztése, 13. havi nyugdíj - sorolta Schanda. Ilyen helyzetben nem elvenni kell, hanem adni - jegyezte meg.

Leszögezte: a kormány álláspontja, hogy nem ingyenpénzzel kell megoldani a válságot. Mert ha munka van, akkor minden van.

Ha mi nem oldjuk meg magunk a válságot, akkor megjelennek olyan szereplők, akik látszólag akarnak segíteni, és közben kifosztanak - jelezte azt, hogy a kormány belső forrásokból oldja meg a helyzetet. Vélhetően ezzel a miniszterhelyettes az IMF-re gondolhatott. Arról is beszélt, hogy a mostani helyzet is bebizonyítoitta, hogy a brüsszeli bürokrácia későn reagál és rosszul. Nem azzal foglalkozik Brüsszel, hogy védje az embereket és egészségüket és az európai gazdaságokat - tette hozzá.

K+F bértámogatás

A bértámogatási programok részleteiről Bodó Sándor beszélt. Felmerülhet a kérdés, hogy a kutatás-fejlesztések területén dolgozókkal miért külön foglalkozik a kormány. Az államtitkár szerint már megjelentek a kutatóknál és a fejlesztőknél a külföldi ajánlatok.

A résztvevőket egy szakmai besorolás alapján tudják lejelenteni a cégek. Magyarországon így 33 ezer ember lesz érintett, a versenyszférából - mondta.

A munkaadó fogja benyújtani a pályázatokat a kormányhivatalokhoz, azok foglalkoztatási főosztályához - részletezte. A pályázati kiírás már tegnap megjelent, érdeklődők vannak, 8 nap az elbírálás ideje, így számokról még nem tudok beszámolni - jelezte.

A K+F szférában dolgozók átlagbére bruttó 797 ezer forint. Ennek a 40%-át igényelhetik a cégek, ami 318 ezer forint egy hónapra egy kutatóra - magyarázta.

Munkahelyvédelmi bértámogatási program

A kormány célja, hogy lehetőség szerint mindenkinek legyen munkája, ezért a program lényege egy olyan támogatási konstrukció, amikor a rövidített munkaidős foglalkoztatás a realitás.

A munkaidő csökkentés mértéke fontos dolog. Jelen konstrukcióban azokkal tudunk foglalkozni, akik legfeljebb 50%-kal csökkentették a munkaidőt, legalább napi 4 óráról van szó.

A 4 órás munkaidőt a munkaadó fizeti. A kiesett munkaidő 70%-át az állam finanszírozza. A maradék 30% az egyéni fejlesztésre rendelkezésre álló idő. Ez utóbbit a munkaadónak kell finanszíroznia - mondta. Szakmai képzésekre kell gondolni az egyéni fejlesztési időben.

20 munkanap 50%-át a munkaadó fizeti, 3 munkanap egyéni fejlesztésre fordítható (ezt is a cég fizeti), 7 munkanapot finanszíroz az állam, amikor nem kell munkát végeznie.

Javadalmazás működése:

legalább a minimálbért kapják a dolgozók, de nem többet, mint a minimálbér kétszerese

mindent újra lehet gondolni, de ennek a programnak ez a tartalma.

a dolgozó 75 ezer forint támogatásban részesülhet maximum, havonta kapja, nettó összeg, a hivatal utalja a pénzt.

cégkapun keresztül adják be az egyesített kérelmet, a munkaadó és a munkáltató

a kérelem 3 oldal lett, néhány feleletválasztásos nyilatkozattal

Itt tartunk most ebben a munkában. Az első érdeklődők megvannak. Egy hajdú-bihari cég 500 dolgozóval jelentkezett be. Óvatos számítások esetén is ez 3 hónap alatt 100 millió forint támogatást jelent - árulta el.

Látható, hogy vannak még javaslatok. Ezekkel még foglalkozunk. De ezekkel nem szeretnék előre szaladni, mert ezek csak javaslatok szintjén vannak. A kormány foglalkozik majd velük

- jelezte feltehetőleg a vállalkozói kritikákra reagálva.

György László összefoglalja a csütörtökön bejelentett lépéseket

A kormány tartja magát a szocho csökentéséhez idén - hangsúlyozta az államtitkár, majd sorolta az újabb, már eldöntött és döntés előtt álló gazdaságpolitikai lépéseket:

Az online kasszát használó kereskedők 2021. januárjától kötelesek mindenhol biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.

Elindult a VALI, minden fontos, vállalkozóknak szánt információval. Itt 100, veszélyhelyzet idején térítésmentes képzést tett közzé az ITM. Az újrainduláskor versenyelőnyre tehet szert, ha képzik magukat a munkavállalók. A Netflix helyett valós alternatíva lehet - jelezte György László.

Karrierváltáshoz 0 százalékos felnőttképzési diákhitelt dolgozott ki a tárca.

A hitel- és garancia termékekről még nem döntött a kormány. A 9200 milliárd forintos összprogramban jelentős szerepet játszik ez a hitel és garancia program. (Előbbi 1500 milliárd forint, utóbbi 500 milliárd forint lesz.)

Minden vállalatméretre és minden szektorra lesz kedvezményes kamatozású hiteltermék. 0,1 és 0,5% közötti kamat között, ez az Európai Bizottság döntésétől függ még.

Munkahelymegtartó: 0,1%-os kamatozású, 9 havi munkabért tudnak itt felvenni a cégek.

Ezeken kívül lesznek még tőketermékek, amelyek célja, hogy megvédjék a magyar tulajdont az ellenséges felvásárlásokkal szemben.

