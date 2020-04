Müller Cecília: 11 idősotthonban már sok a súlyos beteg

Az idősotthonokban tegnap már elkezdték az országos teszteléseket, országszerte járványos mértékben 11 otthon érintett, nagy számú megbetegedések 2 otthonban vannak, a pesti és rózsa úti otthonokban.

Alap esetben egy pozitív koronavírusos eset otthon maradhat, ha jó közérzettel bír valaki, ugyanez igaz az idősek otthonában élőkre is. Amennyiben kórházba kerül, akkor nyilvánítják gyógyultnak, amennyiben két, egymástól 48 órás különbséggel elvégzett teszt eredménye negatív. ez esetben az idős gyógyult beteg visszamehet az idősek otthonába.

Előfordulhat, hogy szükség van a kórházi ágyakra, így azokat elbocsáthatják a kórházból, akik jól érzik már magukat és nincs szükségük kórházi ápolásra, annak ellenére is, ha egyébként még mindig pozitív a tesztje.De ekkor a 14 napos elkülönítést továbbra is be kell tartani.