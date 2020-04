Nem lesz Brexit-halasztás az IMF javaslata ellenére se – ígéri a brit kormányfő szóvivője

Bár az IMF első embere is nyilvánosan javasolta, hogy kérjék a britek az idén év végén lejáró átmeneti időszak kinyújtását az EU-tól, a brit kormányfő szóvivője szerint nem fogják ezt megtenni.

A Reuters tudósítása szerint a szóvivő azt mondta: ha az EU megkérdezi, akkor is nemet fognak mondani arra, hogy kinyújtsák-e ezt az átmenti időszakot.

Amint megírtuk: az IMF vezérigazgatója szerint már így is sok bajt okozott a koronavírus, nem kéne még ezt tetézni a Brexittel, ami most nincs a fókuszban, de közben masszív bizonytalanságot okoz a cégeknek és nemzetközi intézményeknek is, hiszen nem lehet tudni, hogy az valójában milyen tartalmaz jelent, a következő hónapokban kellene kitárgyalni. Erre üzenték tehát most a brit kormányfő környezetéből, hogy szó sincs a stratégia változtatásáról, és év végéig igenis meg akarnak állapodni az EU-val, ha pedig ez nem sikerül, akkor sem akarják meghosszabbítani az átmeneti időszakot (azaz továbbra is késznek mutatkozik a brit kormány arra, hogy akár megállapodás nélkül is kiugorjon az EU közös piacából és vámuniójából).