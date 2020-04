Koronavírus: korlátoznák a tengerparton tartózkodók számát Portugáliában a nyáron

Egy sor korlátozást vezetnének be a portugálok azt követően, hogy feloldanák a koronavírus miatti lezárásokat: többek között kötelező lenne arcmaszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, valamint a tengerparton sem tartózkodhatnának annyian a nyári hónapokban – írja a Reuters.

Antonio Costa portugál miniszterelnök adott interjút a Saturday’s Expresso nevű újságnak, amiben arról beszélt, bízik abban, hogy májustól újra tudnak indulni az iskolák, áruházak, éttermek és kulturális helyek, de új szabályokra lesz szükség annak érdekében, hogy biztonságban tartsák az embereket.

Portugáliában március 18-án rendelték el a veszélyhelyzetet és azt csütörtökön május 2-áig kitolták. Costa arról is beszélt, hogy az új, újranyitás utáni tervet várhatóan április 30-án jelentik be, ebben többek között határt szabnának az egyszerre a tengerparton tartózkodók számának is, amely a nyári időszakban tömve szokott lenni emberekkel.

A vírus nem fog hibernálódni nyáron, tömeg-összejövetelek továbbra sem lesznek lehetségesek – mondta a miniszterelnök. Az országban eddig 19 685 megerősített koronavírusos fertőzött van és eddig 687-en haltak bele a vírusba.

Costa arról is beszélt, hogy a maszkok viselését iskolákban is kötelezővé tennék, és egyelőre nem lehet tudni, hogy olyan események, mint zenei fesztiválok, mikor lehetnek újra megrendezve. A mozik ugyanakkor újranyithatnak majd az új szabályok szerint.

Címlapkép: Shutterstock