Egyszerűen nincsenek szavak arra, ami Fehéroroszországban történik, dacol a járvánnyal Lukasenka

A koronavírus-járvánnyal dacolva vasárnap templomba ment Fehéroroszország elnöke az ortodox húsvétot ünnepelni és bírálva a korlátozó intézkedéseket.

"Nem tudok egyetérteni azokkal, akik lezárták a templomba vezető utat az emberek előtt" - mondta Aljakszandr Lukasenka anélkül, hogy világossá tette volna, kikre gondol.

Számos országban bezárták a templomokat, vagy eltanácsolták a híveket a tömeges szertartások látogatásától a járvány terjedésének fékezése végett. Fehéroroszországban nyitva maradtak a templomok, de az ország ortodox egyházának feje, még maga Pavel metropolita is azt javasolta a híveknek, hogy maradjanak otthon.

Lukasenka, aki a fiát is magával vitte, nem viselt maszkot. Gyertyát gyújtott és beszédbe elegyedett hívekkel. "Bármi történt is történelmünk során, soha senki nem tudta eltörölni, megtiltani ezt az ünnepet. Mindig jártam templomba, és mindig is fogok" - üzente a 26 éve elnöki tisztségben lévő Lukasenka a Minszkhez közeli kolostorból, amely évtizedeken át zárva volt a szovjet korszakban.

Az országban egyébként 4800 koronavírusos beteget diagnosztizáltak eddig, és elméletileg mindössze 45-en hunytak el eddig. De az olyan autoriter rezsimek hivatalos adatai, mint amelyen Fehéroroszország, egy fabatkát sem érnek, bizonyára jelentősen alulriportolják azokat. Annyi biztos, hogy Lukasenka olyan felelőtlen döntéseket hoz, amelyre nehéz szavakat találni. De ne szomorodjunk el, azért van példa felelősebben gondolkodó diktátorokra is, Kim Dzsong Un ugyanis idén Kim Ir Szennek a születésnapját sem ünnepelte nyilvánosan, ami egyébként az ország legnagyobb ünnepének számít: