Íme a koronavírus válság öt különösen látványos gazdasági ábrája

A 2008-2009-es globális pénzügyi és gazdasági válságnál is mélyebb, de rövidebb ideig tartó recesszió várható a világgazdaságban a koronavírus miatt, és az is jó hír, hogy most sokkal kevésbé eladósodott az amerikai lakossági és pénzügyi szektor, mint bő 10 éve, így ez is a gyorsabb kilábalás irányába mutat – rajzoldóik ki a Morgan Stanley látványos ábráiból. Közben az UniCredit Research e heti legfontosabb ábrája arra mutat rá, hogy egy ekkora válságban mennyire drámaian beszakad a nem létfontosságú termékek iránti fogyasztói kereslet, miközben kilő a létfontosságú cikkek iránti érdeklődés.