Itt a bejeletnés: változik a kormány koronavírus-mentőcsomagja!

A kormány "eszközöl néhány változtatást a gazdaságvédő stratégiában", mondta Palkovics László innovációs miniszter. Ez összhangban van a Portfolio értesülésével, azt azonban egyelőre nem tudjuk, hogy a program mennyiben módosul.

Palkovics László Innovációs és technológiai miniszter a HírTV-nek elmondta, hogy a jövő hét elején eszközölnek néhány változtatást a gazdaságvédő stratégiában a partnerekkel való egyeztetés után. Átalakítják a rövidített munkaidő utáni támogatást, arról van szó, hogy az ipari partnerek számára pontosítanak bizonyos elemeket, hogy egyszerűbb legyen igénybe venni. A múlt hét közepe óta lehet pályázni, a pályázók száma naponta változik, a tapasztalatok ezidáig pozitívak, mondta.

A csomag több elemből áll, melyeket együtt lehet és együtt is kell értelmezni. A kormány kitolta a munkaidőkeret is két évre, azaz az adott munkaidőről két évig tud egyeztetni a munkáltató és a munkavállaló, tehát a most úgy kifizetett munkabérek, amelyek nincsenek ledolgozva később is ledolgozhatóak, ami jó a munkaadónak mert el tudja ezeket az időpontokat tolni, a munkavállalónak pedig szintén, hiszen nem veszti el az állását. Jelen pillanatban a vállalatok stabilitása, tehát a munkaadók stabilitása és a munkavállalók munkája a legfontosabb - mondta Palkovics.

A Portfolio tegnap megírta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági miniszter korábban levelet küldött a magyarországi multinacionális vállalatoknak, amelyben biztosította őket, hogy a magyar koronavírus-mentőcsomaggal a kormány segítségével meg tudják védeni a munkahelyeket, nem kell leépíteniük. A vállalatok azonban úgy tűnik, hogy nem igazán tudnak élni a bejelentett magyar mentőcsomag kínálta lehetőségekkel, ezért közülük számos cégnek költségcsökkentéseket kell végrehajtania, így leépítésekbe kezdtek – értesült a Portfolio több, egymástól független forrásból. Megírtunk, hogy a kormány most átdolgozza a már korábban bejlentett mentőcsomagot, hogy megakadályozza a további leépítéseket.

Szakmai szervezetek azt javasolják, hogy mindenkire terjednek ki a bértámogatás, és legyen sokkal könnyebben igénybe vehető. A kormány 75 ezer forintig támogatja a bért, ez az összeg is túl alacsony a vállalatok szerint, mostanra azonban úgy tűnik, hogy a kormány részéről látni az elmozdulás jeleit, és könnyíthetnek a Kurzarbeit-szabályokon.

Az MKIK javaslata szerint „nem egy-egy ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást: tehát a korlátozás alá került szektorok teljeskörű támogatása szükséges”. A kamara többek között úgy véli, hogy szükséges a „munkahelyvédelmi bértámogatás rendszerének kiegészítése, nagyságrendjének növelése, úgy, hogy minden rászoruló vállalkozás – a teljes leállásra, bezárásra kényszerülők is – támogatása megvalósuljon. (…) Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az árbevétel visszaesés meghaladja az 50%-ot kiemelten fontos az állami szerepvállalás, a támogatás biztosítása.”

Vannak olyan vállalatvezetők, akik szerint már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, írtuk tegnapi cikkünkben. Tömegek veszítik el az állásukat napról napra, miközben a vállalatok jelenleg nem tudják igénybe venni a bértámogatási programot. Szerintük minél kisebb adminisztrációs és bürokratikus teher mellett, gyakorlatilag „azonnal” szükség van a forrásokra a vállalatoknak, hogy munkabért tudjanak fizetni az embereknek. Mostanra ugyanis már nem csak a gyengébb, alacsonyabb likviditással rendelkező vállalatok építenek le rohamtempóban, hanem a tőkeerős, nagy cégek is.

Palkovics szavaiból tehát egyelőre nem világos, hogy a munkáltatók, szakmai szervezetek által kért intézkedések megvalósulnak-e, de annyi biztos, hogy a kormány érdemi változtatásokat vezet be a legfontosabb programja kapcsán.

Címlapkép: Shutterstock