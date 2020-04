Bejelentették: máris nagy könnyítés jön a magyar bértámogatási rendszerben

Érdemben módosul a magyar bértámogatási rendszer - hangzott el az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfői sajtótájékoztatóján. Már két órás munkaviszonytól is igényelhető a támogatás, az igénylés folyamata egyszerűsödik, bővül a kedvezményezettek köre.

Fontos változások jönnek a bértámogatásban

A Portfolio hétvégén megjelent információival összhangban (és Palkovics László innovációs miniszter vasárnapi közlésének megfelelően) a kormány hétfőn már be is jelentette a magyar Kurzarbeit részletszabályainak módosítását, reagálva a munkaadói szervezetek visszajelzéseire.

Már kétórás munkaviszonytól is igényelhető a bértámogatás. Vagyis 50% helyett 75%-os forgalomkiesést is elismer a kormány a munkahelyvédelmi bértámogatás esetében - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a hétfői sajtótájékoztatón.

György László elmondása szerint a kamarák, az érdekképviseletek és a kormány egyetértettek abban, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás (vagyis a Kurzarbeit magyar formája) alkalmas a munkahelyek megvédésére.

Fontos változás továbbá, hogy az igénylés folyamata egyszerűsödik, bővül a kedvezményezettek köre. A munka.hu oldalon elérhető űrlapok kitöltésével lehet jelentkezni a programra - árulta el az államtitkár.

Jelentős előrelépés, hogy a bértámogatással együtt használhatják a munkáltatók a munkaidőkeretet és 0,1%-os kamattal két éves futamidejű 9 havi bérre felvehető munkahelymegtartási hitelt is felvehetnek a cégek - részletezte György László, aki azt is elmondta, hogy az erről szóló rendelet hamarosan megjelenik.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy a minimálbér kétszeresére vonatkozó felső plafon nem változik.

Miért kellett máris módosítani?

A magyar Kurzarbeitról szóló rendelet éppen 10 nappal ezelőtt jelent meg nagypénteken és múlt csütörtökön lépett hatályba. A szabályozás lényege, hogy az állam a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló kieső bérének 70%-át vállalja át, ám a figyelembe vehető bér nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresét. Már akkori cikkünkben rámutattunk a szabályozás hátrányaira, majd később megjelent cikkünkben részletesen bemutattuk az igénylés technikai buktatóit, bürokratikus akadályait.

Ezek fényében nem volt váratlan, hogy még hatályba lépés előtt a vállalkozói érdekképviseletek nem éppen dicsérően fogalmaztak a szabályozásról. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közös állásfoglalásában azt írta, hogy a munka világát közvetlenül érintő intézkedések nem elég határozottak, nem elég gyorsak, túladminisztráltak, nem elég széleskörűek és a mértékük sem kielégítő. Az MKIK szintén aznap adta ki új javaslatait, amelyek máris átírták volna a Kurzarbeit-szabályokat, ami szintén azt jelezte, hogy a hazai cégvilág nem elégedett a programmal. Mindezek alapján nem véletlenül írtuk múlt héten, hogy még el sem indult, máris megbukni látszik a kormány gazdasági csodafegyvere.

Mindezek fényében mindenképpen pozitív, hogy a kormány rendkívül gyorsan reagált a visszajelzésekre és érdemben nyúlt hozzá a koronavírus-járvány elleni gazdaságvédelmi csomag legfontosabb eleméhez, a bértámogatási programhoz.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio