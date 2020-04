Koronavírus: még a temetkezési szokásokat is megváltoztatja a járvány

Az új koronavírus járványa miatt súlyosabbá vált vagy válhat a temetkezési helyek hiánya a világ gyorsan terjeszkedő városaiban, még úgy is, hogy a fertőzésveszély és a szűkös anyagi helyzet sok családot a koporsós temetkezési módnál olcsóbb megoldásra kényszerít - állapították meg városfejlesztéssel foglalkozó szakértők a Thomson Reuters Alapítványnak nyilatkozva hétfőn.

A gyorsan terjeszkedő városokban az utóbbi évtizedekben sok temetőt felszámoltak, hogy házak vagy utak épülhessenek a helyükön. Új temetőket alakítottak ki távolabb a városközpontoktól, és egyre drágább lett a sírhelyek bérleti díja, valamint a koporsós temetés. Emiatt egyre többen inkább elhamvaszttatták elhunyt hozzátartozóikat.

Peter Davis, az ausztráliai Macquarie Egyetem föld- és környezettudományi tanszékének oktatója szerint ez a tendencia nyilvánvalóan folytatódik, mert az urbanizáció is, és a sok halálos áldozattal járó járványok arra kényszerítik az emberiséget, hogy már középtávon megoldást találjon a temetkezési gondokra. A hamvasztás elterjedése észszerűnek tűnik amiatt, hogy olcsóbb, hogy az urna kisebb helyet foglal el, és hogy kisebb a fertőzésveszély, mint koporsós temetés esetén - tette hozzá. Ahol azonban most sokan halnak meg a koronavírus-betegségben, a krematóriumok kapacitáshiánya miatt a hamvasztás sem jelent gyors megoldást, ezért új helyeket keresnek a gyorsan és tömegesen elvégezhető temetések számára, akár koporsó nélkül is.