Koronavírus: több százezer olaszországi migrásnak adnának tartózkodási engedélyt, hogy mezőgazdasági munkára fogják őket

Tartózkodási engedéllyel és egészségügyi ellátással készül rendezni az illegális bevándorlók olaszországi tartózkodását a római kormány, legalább mintegy 300 ezer emberrel számolva, elsősorban a mezőgazdasági munkások pótlására a járványhelyzet közepette.

Több százezer munkás tűnt el Olaszországból

Júniusig a feketén Olaszországban dolgozó, de az új koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt külföldiek tartózkodását rendeznék, ősztől pedig bevándorlási kvótákkal szabályoznák az Olaszországba érkező migránsok létszámát.

A kormány kész terveit mutatta be a La Repubblica című baloldali napilap hétfőn, első lépésben több mint kétszázezer illegális bevándorló tartózkodásának rendezését vetítve előre.

Mindenekelőtt Teresa Bellanova mezőgazdasági miniszter sürgeti a munkaerő-toborzást, hangsúlyozva, hogy

a Covid-19 fertőzés miatt 270-350 ezer munkás tűnt el az olaszországi földekről, a déli és északi gyümölcsültetvényeken nyolcmillió mázsa termény vár leszedésre.

A külföldi munkaerő többségét eddig idénymunkára Olaszországba érkező afrikai, valamint román és bolgár munkások képezték, akik azonban a járványhelyzet miatt eltűntek Olaszországból, vagy idén tavasszal nem tudtak célba érni.

Hasonlóképpen bizonytalanná vált az olasz családoknál eddig nagyrészt feketén alkalmazott - és többségükben Európai Unión kívüli állampolgársággal rendelkező - háztartási dolgozók, idősgondozók, bébiszitterek helyzete. Az olaszországi építőipar is bajba került a nem olasz munkások hirtelen hiánya miatt, és nélkülük az idegenforgalom sem tud majd újraindulni.

Ezért adnának több százezer illegális bevándorlónak státuszt

A jobboldali Il Giornale számításai szerint

mintegy 600 ezer illegális bevándorló jogi helyzetét készülnek rendezni: tartózkodási engedélyt, személyi igazolványt és tb-kártyát kapnának, ami ingyenes egészségügyi ellátást biztosítana számukra.

A baloldali Europa+ pártot vezető Emma Bonino, volt európai humanitárius biztos a migránshelyzet azonnali rendezését szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy

Vagy most, vagy soha.

Megítélése szerint a járványhelyzet rendkívüli lehetőséget kínál.

Ha jobban belegondolunk, a koronavírus válság drámai, de egyúttal gazdasági, szociális és szolidaritási szempontból érthető változtatásra kényszeríti az olasz politikát, hiszen Matteo Salviniék erőteljes nyomására eddig az ingatag Conte-kormány az ország területére áramlott illegális migránsoknál inkább a kitoloncolásban, vagy a többi európai országnak való továbbküldésen tudott gondolkodni (miközben migráns táborokban igyekezett tartani őket). Most viszont amiatt, hogy eltűntek a külföldi vendégmunkások és egyelőre a határzárak miatt nem is jöhetnek, a mezőgazdasági munka viszont várja a dolgos kezeket, hirtelen hatalmas előnnyé válik, hogy az ország területén több százezer migráns tartózkodik. Az ő helyzetük legálissá tétele és munkára bevonása most valójában abban segít, hogy az olasz gazdaság ne zuhanjon még mélyebbre, hiszen a leszedetlen gyümölcsök és az elvégzetlen mezőgazdasági (és egyéb) munkák valójában éppen ezt okoznák. A koronavírus válság tehát az olasz migránshelyzet kezelését, megoldási irányát is gyökeresen átrajzolta, igaz nyilván nagy kérdés, hogy ez a helyzet mennyire jelent tartós megoldást és mennyiben ad további ösztönzést Afrika felől további migráns tömegek beáramlására Olaszország, vagy egyéb déli országok felé.

Már többször voltak ilyen kísérletek

A törvényes munkapiac peremén vagy ezen kívül dolgozó bevándorlók tartózkodását már többször igyekeztek szabályozni: 2002-ben az akkori belügyminiszter, Umberto Bossi, a Liga volt vezetője intézkedésével több mint 600 ezren emelkedtek ki a feketegazdaságból, főleg kelet-európai munkavállalók. 2009-ben a szintén ligás belügyminiszter Roberto Maroni rendelkezésével 300 ezer tartózkodási engedélyt bocsátottak ki, ezeket is elsősorban az olasz családoknál dolgozó bevándorlók számára. Ugyanezzel próbálkozott Mario Monti volt kormányfő 2012-es intézkedésével is, amelynek révén azonban a majdnem 200 ezer kérelemből csak huszonháromezret fogadtak el.

Elemzők rámutatnak, hogy a járvány miatt jelenleg olaszországi migránstáborokban tartózkodók, jelentős többségükben közép-afrikaiak a tartózkodási engedélyt szívesen elfogadják, de nem biztos, hogy elmennek dolgozni az olaszországi földekre. A táborokban fejenként napi 30 eurót kapnak az ellátásukra. Tavalyi adatok szerint egy mezőgazdasági munkás átlagban napi kevesebb mint bruttó 70 eurót kereshet, de a dél-olasz paradicsomföldeken alkalmazott afrikai munkásoknak napi akár tíz óra munkáért húsz-harminc eurót adnak.

