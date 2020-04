MTI Cikk mentése Megosztás

Noha valamivel kevesebb az új fertőzött, és a halottak száma is kis mértékben csökkent, a járványgörbe továbbra is a fertőzés terjedését mutatja Belgiumban. Hollandia és Luxemburg a járvány terjedésének is mértékű lassulásáról adott hírt csütörtökön.