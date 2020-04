Koronavírus: sosem látott csapás az amerikai gazdaságra

Áprilisban a valaha mért legnagyobb mértékben esett vissza az amerikai gazdaság teljesítménye az előző havihoz képest a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet előzetes adatokra támaszkodó felmérése alapján.

Áprilisban a gazdasági teljesítmény mérőszáma, a kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke 27,4 pontra, a valaha feljegyzett legalacsonyabbra csökkent a márciusi 40,9 pontról. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodás mértékét számszerűsíti.

A kompozit BMI mindkét összetevője, a feldolgozóipari és a szolgáltatóipari BMI a vártnál nagyobb mértékben esett márciusról áprilisra. A feldolgozóipari 36,9 pontra, 133 havi mélypontra 48,5 pontról, a szolgáltatóipari pedig rekordalacsony 27,0 pontra 39,8 pontról. Elemzők mindkét esetben a ténylegesnél kisebb mértékű csökkenést vártak, a szolgáltatóiparra 31,5 pontot, a feldolgozóiparra 38,0 pontot.

"A koronavírus-járvány az újkori történelemben nem látott intenzitású csapást mért az amerikai gazdaságra" - foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. Hozzátette: "A BMI alapjául szolgáló adatok romlásának a mértéke a gazdasági teljesítménynek még a pénzügyi válság idején sem tapasztalt mértékű gyengülésére engednek következtetni, miután a foglalkoztatás a felmérések sorozatában még soha nem tapasztalt mértékben esett vissza."

"A járványvédelmi okokból leállított 'nem létfontosságú' tevékenységek hiánya elsősorban a szolgáltatóiparban éreztette a hatását, azon belül is leginkább az utazási és vendéglátási ágazatokban" - mutatott rá a Markit szakértője. "Azokban az ágazatokban pedig, amelyek folytathatták a működésüket, a felmérések kezdete óta a legnagyobb mértékű keresletcsökkenésről számoltak be a vállalatok amellett, hogy beszállítói fennakadásoknak és a munkaerő-ellátás szűkösségének is ki vannak téve."

"A BMI-adatok alapján a második negyedévben a gazdasági teljesítmény történelmi léptékű visszaesésére lehet számítani, ami komoly aggályokat vet fel a járványellenes intézkedések gazdasági árával kapcsolatban" - foglalta össze az amerikai gazdaság áprilisi aktivitásáról végzett felmérés megállapításait a gazdasági kutatóintézet vezető elemzője.

