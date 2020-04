Érdekes módon hat a koronavírus a legsúlyosabb magyar ágazatra

A koronavírus-válság nem kerüli el az ipart, a magyar gazdaság legfajsúlyosabb ágazatát sem. Az építőipar nélkül az ágazat a magyar GDP 20%-át teszi ki, a feldolgozóipar részesedése ezen belül 17,7%, a hazai beruházások majdnem harmadáért ez az ágazat felel. Az ipari eladások döntő része exportra megy, így a külgazdasági zavarok különösen megivselik az ágazatot. Az ipar azonban nagyon heterogén, és az alágazatokat korántsem egyenlő mértékben érinti a válság. A Portfolio-nak nyilatkozó ágazati szereplők válaszán keresztül mutatjuk be a válság alágazatokra gyakorolt eltérő hatását.

Elcsépelt, de igaz: a feldolgozóipar a magyar gazdaság motorja

Az ipar a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az ipari termelés a teljes termelés negyedét teszi ki. A koronavírus okozta járvány az iparban is kifejtette a hatását, a visszaesést ez a nemzetgazdasági ágazat sem kerüli el. Ez nem csak az ipar jelentős súlya miatt probléma, de azért is, mert az exportból is nagy részt hasít ki, és a hazai beruházásokban is felülreprezentált az ágazat – azaz a gazdasági fejlődés rövidtávú jövője szempontjából kulcskérdés, hogy milyen mértékben veti vissza az ipart a válság.

Cikksorozatunkban azt mutatjuk be, hogy a nemzetgazdasági ágazatokra milyen hatást gyakorol a járvány, milyen visszaesést (vagy épp növekedést) él meg az ágazat járvány idején. Mivel a teljesítményt pontosan mutató „hard adatok” egyelőre nem állnak rendelkezésre, így elsősorban iparági forrásokra támaszkodtunk, hogy a szereplők szemével láttassuk a koronavírus magyar gazdaságra gyakorolt hatását. Ahol már rendelkezésre állnak adatok, ott természetesen minden esetben feltüntetjük azt. Az eddigiekben foglalkoztunk a kereskedelemmel, a szállítással, a turizmussal, most pedig a magyar gazdaság legnagyobb súlyú ágazatát az ipart vizsgáljuk meg.

Hogy néz ki a magyar ipar?

A hatások pontos ismeretéhez az ipart részletesebben meg kell vizsgálni. Az egyszerű felbontás szerint az ipar feldolgozóiparra, bányászatra, energia-éllátásra és építőiparra osztható – utóbbival mi egy külön cikkben foglalkozunk majd. A fentiek közül a bányászatot a nyersanyagok szerint lehet csoportosítani, sokkal érdekesebb viszont a feldolgozóipar, amely kétségkívül a leginkább összetett ágazat. A KSH felosztása szerint az alábbi tevékenységek teszik ki az ipar alágait (a gyűjtésben a feldolgozóipar szétbontva szerepel):

Az alábbi ábra szemléletesebben mutatja be az ipar összetételét. Látható, hogy a feldolgozóipar az (építőipar nélküli) ipar több mint 95%-át teszi ki (az energiaellátás és a bányászat nem feldolgozóipari alágazat az alábbiak közül).

Az autógyártás tehát szemmel láthatóan kimagaslik a magyar iparon belül, így ennek a szektornak a teljesítményére különös figyelmet kell fordítani. Az autóipar mellett a számítógép- és elektronikai ipar, az élelmiszergyártás, a gumigyártás és a fémgyártás említhető még meg a fajsúlyos alágak között.

Miért nevezik a magyar gazdaság motorjának?

Az ipar súlyáról a teljes nemzetgazdaságon belül már szóltunk – a KSH és az Eurostat számításai szerint a bruttó hazai össztermékből majdnem 20%-os az ipar részesedése, és ebből 17,7%-ot tesz ki a feldolgozóipar.

A feldolgozóipar részesedése a magyar gazdaságon belül nagy, és a tény, hogy a beruházásokból való részesedése is növekvő tendenciát mutat 10 év alatt, azt jelenti, hogy a feldolgozóipar a magyar gazdaság növekedésének az egyik motorja volt, és a válság hiányában még további néhány évig táplálhatta volna azt (például a kecskeméti Mercedes-gyár bővítésével, vagy a debreceni BMW-gyár létesítésével).

Az ipari vállalatok jellemzően nagy méretgazdaságossággal üzemelnek – noha a termelés nagyjából 20%-ot tesz ki, az összes magyarországi vállalat mindössze 4%-a tevékenykedik a feldolgozóipar területén, miközben a versenyszférában alkalmazottak 32%-a ipari vállalatnál dolgozik – azaz a termelés erősen koncentrált.

Hogyan érinti a koronaválság a magyar ipart?

A feldolgozóipar súlya a magyar gazdaságon belül hozzájárul ahhoz, hogy az egyik leginkább nyitott gazdaság a miénk ma Európában. Az folyó áras ipari értékesítés 63,2%-a volt export 2018-ban, míg ugyanez 2010-ben csak 53% volt.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar ipari termelés nagymértékben kitett a külső sokkoknak, amelyekből a koronavírus szolgáltat bőven: keresleti és kínálati oldalról is üti az ipart.

A kínálati oldalról a beszállítói láncok elakadása jelenthet problémát, bár ez főleg a válság legelső szakaszára volt igaz. Ma már a kereslet elapadása és a munkaerő rendelkezésre állása sokkal nagyobb problémát jelent az ágazatban – na meg a kormányzat által kikényszerített gyárbezárások, bár Magyarországon eddig ilyen nem történt, a gyárak maguktól álltak le. Az egyes alágazatok belföldi és külföldi értékesítései közti különbség egyébként nagyon eltérő képet mutat, az ágazat egyáltalán nem homogén:

És hogy mennyire is érintett a magyar feldolgozóipar a koronaválságban, arra az első rendelkezésre álló adat, a márciusi beszerzés-menedzserindex ad nekünk információt, ami soha nem látott mélységbe zuhant:

Összességében tehát a magyar feldolgozóipar termelése nagy visszaesést mutat, de az alágak között nagy az eltérés. Nézzük meg iparági szereplők válaszai szerint, hogy melyik alágban mekkora a visszaesés mértéke.

