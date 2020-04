Koronavírus: ezekre a számokra nemigen lehet kinyitni a világot

A világban és a nagy gócpontokban sem látható olyan áttörés, ami igazolná a koronavírus-járvány ellen hozott korlátozások gyors feloldását. A legfrissebb adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a kritikus területeken legjobb esetben is csak arról beszélhetünk, hogy magas szintről elindult a járvány terjedésének lassulása.

Immár két hete 80 ezer felett van a napi megerősített fertőzésszám a világ. Bár a görbe ellaposodott, és van okunk abban bízni, hogy már láttuk a csúcsot, de igazából még most is ezen a szinten van a napi esetszám, vagyis mondhatjuk, hogy a járvány globálisan most a legerősebb.

Az, hogy nem látunk lassulást, elsősorban annak a következménye, hogy bár a nagy gócpontok többségében már valamelyest javult a helyzet, de eközben több olyan pont van a világban, ahol még gyorsulva terjed a koronavírus.

A legnagyobb gócpontnak számító Egyesült Államokban a hónap eleji csúcstól nem igazán tud eltávolodni a napi fertőzésszám és továbbra is alig marad el a 30 ezer főtől. Ennek fényében az amerikai kormányzat lazítási elképzelései sok kockázatot hordoznak magukban, hiszen szinte a járvány legerősebb periódusában történne az újranyitás.

Valamivel biztatóbb a helyzet az európai gócpontokban. Ugyanakkor hiába mérséklődött már jelentősen a esetszám, a négy legnagyobb országban még így is közel 12 ezer új fertőzést azonosítanak naponta, ráadásul a lassulás üteme igen visszafogottá vált. Spanyolországban inkább stagnált az utóbbi hetekben a járvány terjedése, és Olaszországban sem jobb a kép az utóbbi napok fejleményeit vizsgálva. Április második felétől a németországi lassulás is visszafogottabbá vált, a francia pedig - ha átnézünk egy módszertani váltás egyszeri emelő hatásán - sosem volt igazán gyors.

Ezekben az országokban a vírus belső tartalékai is óriásiak, visszafertőződni pedig kívülről is van honnan. Jelenleg az oroszországi helyzet tűnik a legforróbbnak, ahol a napi esetszám már a nagy európai gócok adati felett jár. Törökország is csak nagyon erős korlátozásokkal tudta megfogni a vírust, de még korai lenne győzelmet hirdetni. Nagy-Britannia folyamatosan kacérkodik az újranyitás lehetőségével, pedig a járványügyi számok szerint tartósan csúcsközelben van a napi betegszám. Az Európa legmagasabb halálozási rátájával rendelkező Belgium szintén csak megállítani tudta a gyorsulást, de áprilisban egyelőre nem mutat visszaszorulást a betegség.

