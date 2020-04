Új volános bérletfajták érhetők el a Közlekedési Mobiljegy applikációban

Április 25-től már helyközi, teljes árú övezetes havi bérletek és helyi, teljes árú havi, illetve 30 napos bérletek is vásárolhatók a Volánbusz járataira a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A helyi és helyközi menetjegyek, a 30 napos, teljes árú és kiemelten kedvezményes helyközi bérletek, valamint az országos távolsági járatok igénybevételéhez szükséges kiegészítő jegyek már korábban is elérhetők voltak az alkalmazásban, segítve ezzel a koronavírus-járvány idején javasolt készpénzmentes vásárlást - derül ki a Volánbusz közleményéből.

A Volánbusz a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében tette készpénzmentessé előbb a jegyvásárlást, majd a 30 napos helyközi bérletek váltását is. 2020. április 25-től ismét bővül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett Közlekedési Mobiljegy alkalmazás termékkínálata: elérhetővé válnak a helyközi, teljes árú havi, valamint a helyi, teljes árú összvonalas, illetve az egyvonalas havi helyi bérletek is. Ugyanezen termékek a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. partnerénél, a Simple by OTP applikációban is megvásárolhatók lesznek. Az első hónap adatai szerint csaknem 187 ezer helyi és helyközi menetjegyet, távolsági kiegészítő jegyet és 30 napos bérletet vásároltak a Volánbusz utasai az említett applikációkban.

Fontos tudni, hogy helyközi és helyi félhavi, valamint helyi kedvezményes bérletek egyelőre a társaság pénztáraiban, egyes jegy- és bérletértékesítő automatáiból, valamint nyitva tartó szerződéses partnereinél válthatók. A társaság Pest megyei, valamint Budapestet érintő országos járataira bérlet vásárolható online is a Volánbusz honlapján.

Hogyan lehet megvásárolni?

A Közlekedési Mobiljegy applikációban, illetve a Simple by OTP alkalmazásban helyközi jegy vagy bérlet az indulási és érkezési állomás közötti kilométertávolság, valamint a kívánt érvényességi idő – havi bérlet esetén az érvényességi hónap megadásával – váltható. Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás és az érkezés helyét beírva – a menetrendek.hu rendszerében találhatók meg, amely az applikációkból közvetlenül is elérhető. A 30 napos bérlet esetén meg kell adni az érvényesség első napját – a bérlet ettől az időponttól kezdve a következő hónap ugyanazon napját megelőző nap végéig (24.00-ig) lesz érvényes. Ha a felhasználó nem állít be kezdőnapot, a vásárlás napja lesz az indulónap. A havi bérletek érvényességi időszaka a hónap első napjától a következő hónap 5. napján 24.00-ig tart – ezen bérletek esetében a vásárláskor kötelező kiválasztani az érvényesség hónapját.

Helyi bérletek váltásához a kívánt települést, a bérlet típusát és az érvényességi időt, havi bérlet esetén az érvényesség hónapját szükséges megadni. Helyi jegyek vásárlásához szintén a települést kell beállítani, és azt, hogy mikortól akarunk utazni: a megadott időponttól számítva 60 perc áll rendelkezésre az utazás megkezdéséhez.

Bérletvásárlás esetén meg kell adni annak az igazolványnak a számát is, amellyel az utas használni kívánja a bérletet. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, illetve a kiemelten kedvezményes bérletek esetében a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolvány. Helyközi utazásra szóló mobiljegy vásárlásakor 50 és 90 százalékos kedvezményt, helyközi 30 napos bérlet esetén pedig 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe az arra jogosultak. Ellenőrzéskor a megfelelő igazolvánnyal vagy igazolással kell bizonyítani a jogosultságot. Ugyanígy minden ellenőrzés során fel kell mutatni a megváltott bérletet, valamint azt az igazolványt, amelynek számát a vásárláskor megadták. Az elektronikus jegyek és bérletek kizárólag az applikációkon keresztül válthatók vissza, az érvényesség kezdete előtt. Az összeget a vásárló egyenlegén írja jóvá a közlekedési társaság.

A Volánbusz továbbra is kéri, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges, és aki csak teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a Volánbusz autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról az utasok a volanbusz.hu/koronavirus oldalon, a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásról a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján tájékozódhatnak.

Címlapkép forrása: MTI / Máthé Zoltán