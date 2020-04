Megvan, miért terjedt el olyan gyorsan Törökországban a koronavírus

Rohamosan megnőtt a koronavírus-fertőzésszám Törökországban augusztusban, számos elemző retteg attól, hogy a közel-keleti ország akár globális gócponttá is válhat. Erdogan elnök a sérülékeny török gazdaságot féltve nem mert eddig túl komoly intézkedéseket tenni a járvány ellen, sőt, sokak szerint még kozmetikázzák is az országban a halálozási adatokat. Érdekes, hogy egyébként Törökország elég gyorsan lezárta a határait, mégis bejutott a járvány az országba.

Lényegesen nagyobb lehet a baj valójában

Hamarosan átlépheti Törökországban a 100 ezret is a koronavírus-fertőzöttek száma, ezzel Európán és Amerikán kívül a közel-keleti ország még Kínánál is nagyobb fertőzésszámot regisztrált, mindezt úgy, hogy az első koronavírusos halálesetet bő egy hónapja regisztrálták az országban. A halálesetek száma a hivatalos statisztikák szerint hamarosan eléri a 2200-at.

Ez azt jelenti, hogy Törökországban már jóval több fertőzött van, mint a Közel-Kelet korábbi epicentrumában, Iránban.

Egyes médiumok szerint ráadásul a fertőzöttek és halottak száma jóval magasabb, mint a hivatalos; a New York Times arról ír, hogy Isztanbulban például 2100-zal többen haltak meg a március 9-től április 12-ig tartó időszakban, mint az elmúlt évek átlaga, ez pedig akár arra is utalhat, hogy a kormány egyes, koronavírusból fakadó haláleseteket szándékosan rejteget. Kiemelik azt is, hogy azokat, akik klinikailag bizonyíthatóan Covid-19 miatt haltak meg, de nem tesztelték őket, szintén nem írják a török hatóságok a koronavírus miatt elhunytak listájára.

Már csak azért is érdekében állhat a kormánynak, hogy elkendőzze a járvány valós mértékét, mert a török kormánypárt és Erdogan elnök sokáig dicsekedett azzal, hogy milyen hatékonyan kezelték a krízist viszonylag kevés szigorral, sőt, más országoknak is küldtek egészségügyi segélyszállítmányokat az elmúlt hónapokban.

Lezárták az országot, de annyira mégsem

Törökországban a legtöbb országnál lényegesen enyhébb korlátozások vannak érvényben, melynek oka elsősorban az, hogy az ország gazdasága igencsak ingatag lábakon áll és Erdogan elnök mindent meg akart tenni annak érdekében, hogy meggátolja a gazdaság teljes összeomlását.

Csak hogy néhányat említsünk a török korlátozások közül:

a kijárási korlátozás csak 20 év alattiakra és 65 év fölöttiekre vonatkozik,

hétvégén viszont kijárási tilalom van érvényben,

a legtöbb bolt bezárt, viszont az éttermek nyitva maradhatnak, ha elvitelre adják ki az ételt a vásárlóknak,

a bankfiókok rövidített nyitvatartással üzemelnek, de a gyárak, építkezések és más gazdasági intézmények zavartalanul működnek tovább,

az iráni határt már február végén lezárták, illetve már február elején minden Kína és Törökország közti repülőjáratot töröltek, vagyis az utazás korlátozásának terén Törökország meglepően korán lépett ahhoz képest, hogy a belföldi mozgást korlátozó intézkedéseket milyen lassan lépték meg.

A járvány eszkalálódása miatt több szigorítást is hoztak a törökök, most csütörtöktől például 31 városban hirdettek 4 napos kijárási tilalmat.

Ha lezárták az országot, honnan jön a fertőzés?

Bár Törökország gyorsan lépett az utazás korlátozásában, mégis elterjedt az országban a járvány, aminek számos oka lehet a laza belföldi szabályokon kívül:

Törökország aktív katonai intervenciót folytat a lassan tíz éve polgárháborútól sínylődő Szíriában, egy olyan országban, ahol gyakorlatilag lehetetlen felmérni, hogy pontosan hány koronavírus-fertőzött van. Szíriában iráni katonák is szép számmal jelen vannak (a törökökkel ellenlábas kormányerők oldalán), akik a korábbi epicentrumból könnyedén elterjeszthették az országban a vírust. A hazatérő török csapatok, illetve a katonai logisztikai személyzet könnyen hazavihette a vírust Szíriából.

Március közepén több ezer Szaúd-Arábiából hazatérő zarándokot karanténoltak Törökországban, közülük több tucat olyan hívő volt, aki nem tartotta be a rájuk kirótt izolációs kötelezettséget.

Törökország március közepén több ezer török állampolgárt kezdett el hazaszállítani Európából: épp ebben az időszakban tombolt a leginkább a járvány az öreg kontinensen.

Simán lehet, hogy Kínából vagy Iránból valaki átvitte Törökországba a járványt, még a lezárások előtt, bár ebben az esetben valószínűleg sokkal korábban elkezdődtek volna a tömeges megbetegedések az országban.

A viszonylag enyhe korlátozások miatt a gyors terjedés szinte borítékolható volt, az elején ráadásul csak azokat tesztelték, akik jártak a járvány gócpontjaiban.

Megállítható a járvány?

Törökország az elmúlt években elég jelentősen fejlesztette az egészségügyi rendszerét, ez a járvány elleni küzdelemben most kifizetődő befektetés lehet.

A 2003 óta futó városi kórház-fejlesztési program keretein belül összesen 15 000 új férőhellyel rendelkező kórházat adtak át a törökök; épp a napokban nyitottak meg egy eredetileg júniusi átadásra tervezett szuperkórházat, a Basaksehir City Hospitalt. A kórház több mint 2600 fekvőbeteg ellátására alkalmas és a legmodernebb egészségügyi eszközökkel szerelték fel.

Jelenleg Törökországban 100 ezer főre 40 sürgősségi ellátásra alkalmas férőhely jut, ami magasabb szám, mint a legtöbb európai országban, Németországban például ez az arányszám 29,2 fő. Törökországban ráadásul napi 40 ezer embert tesztelnek a vírusfertőzés miatt.

Ha a hivatalos statisztikáknak hihetünk, Törökországban a koronavírus miatti halálozási arány 2,3%, ami szintén jóval alacsonyabb, mint a legtöbb fejlett gazdaságban: Amerikában például 5,3%, Németországban 3,5% ez a szám.

Ezek alapján Törökországnak jó esélye van arra, hogy kezelni tudja a járvány elszabadulását, nagyobb probléma lehet viszont a gazdaság leállása, történjék ez a tömeges megbetegedések vagy akár a kormány korlátozásai miatt. A török gazdaság ugyanis a líra folyamatos gyengülése, a szinte lenullázódott devizatartalék, az egekbe szökő állam- és külföldi devizában denominált vállalati adósság és az eleve jelentős munkanélküliség miatt egészen biztosan nem bírna ki egy olyan gazdasági leállást, mint amit a nyugati országokban láthatunk, főleg úgy, hogy Erdogan elnök politikai okok miatt minden külföldi segítségnyújtástól elzárkózik.