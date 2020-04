Feneketlenül öntik a pénzt a gazdaságba, és közben hatalmas a veszteségük - Rosszfiúkból megmentők?

A 2008-as válság után egy egész világ mutogatott a bankokra, most viszont a legtöbb kormány rájuk támaszkodik a válságkezelésben. A bankrendszer és egyéb pénzügyi intézmények közvetlen GDP-súlya kicsi, de a gazdaságra gyakorolt hatásukat nem is innen kell megragadni. Az ágazatok helyzetét bemutató cikksorozatunkban most a pénzügyi szektorral foglalkozunk, a korábbi cikkeinkhez hasonlóan most is iparági szereplők válaszaira támaszkodva. Bemutatjuk, hogy a pénzügyi rendszer önmagában lefelé húzza majd a nemzeti kibocsátást, de a válság során vállalatok tömegének életbenmaradása múlik a bankrendszer közvetítő szerepén. Szerencsére a bankrendszer jó állapota miatt el tudja látni a likviditást biztosító szerepét a koronaválságban, mert magas nyereségességi szintről és kiváló tőkehelyzetből indul.

A gazdasági válságok eredhetnek valamilyen reálgazdasági kiváltó okból, de a legutóbbi nagy összeomlást pont a pénzügyi közvetítőrendszer felelőtlen viselkedése váltotta ki. A jelenlegi válság megoldásában viszont esszenciális szerepük lehet. A bankrendszer túlzás nélkül az életben maradást jelentheti a vállalatok sokaságának azáltal, hogy forrással látja el őket a válságban. A bankrendszer természetesen keres is ezeken a hitelügyleteken és a másodpiaci állampapír-tranzakciókon, a válság egyéb természetéből adódóan viszont roppant nagy bevételkiesést szenved el az ágazat. Ugyanez igaz a biztosítókra és az alapkezelőkre is.

Cikksorozatunkban makrogazdasági szempontból vizsgáljuk meg az egyes nemzetgazdasági ágazatok helyzetét a koronavírus-válságban, és ehhez segítségül hívjuk az iparági szereplőket is. Cikksorozatunkban bemutattuk már a kereskedelem, a szállítás, a turizmus, a mezőgazdaság, az ipar helyzetét, és szóltunk a közösségi működtetésű ágazatokról valamint a háztartásokról is, most pedig a pénzügyi tevékenységeket tömörítő gazdasági ágazatról lesz szó.

A pénzügyi szektort a KSH és az Eurostat is átfogóan egy gazdasági ágazatba tömörítve mutatja. Azt gondolhatnánk, hogy a tetemes mennyiségű pénzzel operáló ágazat kiemelten fajsúlyos a magyar nemzetgazdaságban, ez azonban nem igaz – mindenesetre a 2,7% körüli súlyt azért ne nevezzük elhanyagolhatónak.

A pénzügyi szektor szerepe a jelenlegi válságban kiemelt

A pénzügyi tevékenységeket tömörítő ágazat szerepe jelentős a koronavírus ideje alatt. A hitelek elapadása már önmagában súlyos gazdasági problémákhoz vezet, és amint azt láttuk, ez a szektor egyedül is képes egy globális recessziót előidézni. A mostani válságban azonban nem ez volt a helyzet – a magyar (és a fejlett világbéli) bankrendszer jó állapotban volt, a történelmi szinten is alacsony kamatok ellenére magas nyereségrátával dolgozott, tartalékai rendben voltak, és nem operált olyan kockázatos termékekkel, mint a 2008-as válság előtt.

A pénzintézetek a fiskális válságkezelésben is kulcsszerepet vállalnak: tömegével vásárolják az állampapírokat, amelyekkel a másodpiacon eladóként jelentkeznek – ahol a jegybank erre vevőként lecsap. Bár Magyarországon ma még nem zajlik tömegesen ez a folyamat, de az MNB gyakorlatilag korlátlan mennyiségben tudja finanszírozni a bankokon keresztül az államadósságot, ha akarja.

A pénzügyi tevékenységeket tömörítő ágazat nem csak a banki tevékenységet öleli fel, hanem az alábbi alágakból tevődik össze:

pénzügyi közvetítés (ide tartozik a banki, jegybanki tevékenység),

biztosítás, nyugdíjalapok,

egyéb pénzügyi tevékenység (zömében ezt az alapkezelők és brókercégek teszik ki).

Az ágazat pontosabb helyzetéért most is iparági szereplőkhöz fordultunk, hogy pontos képet kapjunk az esetleges volumenváltozásról. Előbb a bankrendszer szereplőinek válaszát ismertetjük.

A bankok szerint rossz év lesz, de azért nincs nagy baj

A nagy kép meglehetősen egyértelmű. A bankrendszer mint prociklikus ágazat nem jöhet ki jól egy recesszióból, hiszen a gazdaság szereplőinek hitelkereslete drasztikusan romlani fog. A kép persze ennél jóval árnyaltabb, egyes piaci szegmensekben akár még élénkülhet is a banki aktivitás.

A CIB Bank Portfolio-nak adott válasza szerint a babaváró- és lakáshitelek kihelyezésében nincs érdemi változás a január és február közötti időszakhoz képest, a személyi hiteleknél időszakosan volt leállás, a szabályváltozások miatt az ugyanis csak április 8. óta érhető el. A betétállománynál vállalati oldalon némi növekedést látnak egyes nagyobb ügyfelek kamatváltozásra adott reakciói miatt, lakossági oldalon nincs elmozdulás.

A kisvállalati hitelezési szegmensben márciusban nem tapasztaltak visszaesést. Bár az újonnan kiküldött ajánlatok számában érezhető némi változás, a befogadott ügyleteknél nincs visszaesés– ez azért lehet, mert az ügyfelek olyan hiteligényekkel keresik meg a CIB Bankot, amelyek a közeljövőben aktuálisak. Bár az ügyfelek részéről tapasztalható némi kivárás, vannak olyan cégek, akik a jelenlegi helyzetben tudnak kapacitást növelni, amihez hitelre van szükségük – írta a bank.

Így egy addicionális hitelkereslet is megjelent a piacon, például a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások körében tovább növekedett az igény hiteltermékeikre: márciusi kihelyezéseik több mint harmadát kereskedelmi tevékenységű cégeknek folyósították.

A bank arról számolt be, hogy több ügyfélnél jelenik meg hitelcélként a biztonsági tartaléknak kért kölcsön. Az NHP program keretén belül igényelt hiteleknél a bank jelentős fellendülést vár.

Megkerestünk egy másik hazai bankot is, akik hasonló fejleményekről számoltak be. A bank vezetői elmondásuk szerint több forgatókönyvvel számolnak, az egyik szerint még az idei második félévben gazdasági felpattanás lesz, ebben az esetben pedig a bankrendszer számára 2020 még kifejezetten jó év is lehet – nyilatkozták. Persze van egy kevésbé optimista forgatókönyvük is, amely szerint viszont még 2021 sem lesz olyan jövedelmező, mint 2019 volt – a két forgatókönyv között pedig számos egyéb is megtalálható.

A név nélkül nyilatkozó bank egyébként elmondta, hogy bár a veszteségek eddig nagyok, de mégsem érinti annyira rosszul a bankrendszert a válság, mint egyes egyéb ágazatokat: az NHP és egyéb támogatott hiteleken például a bank elég szép marzsokat tud realizálni, és a hiteltörlesztési moratóriummal is meglepően kevesen éltek - a hitelesek nagyjából a teljes bankrendszer szintjén 30-40%-ban vették igénybe (hozzátette, a munkanélküliség emelkedésével ez változhat), viszont rövid távon így is nagy lesz a visszaesés.

A legfontosabb szempont persze a hitelkereslet: a kiskereskedelemben tevékenykedő vállalatoknál nem látnak nagy visszaesést, de a beruházási hitelek összes kihelyezése erőteljesen csökkent minden területen.

A biztosítók is megérezték, az alapkezelők pedig még inkább

A biztosítótársaságok nem ilyen szerencsések abból a szempontból, hogy bár az egyének számára felértékelődik a jelentőségük (különösen egy egészségügyi vészhelyzet idején, amikor az állami egészségügyi ellátás nem tud kellő energiát fordítani a hagyományos ellátási formákra), a válságkezelés során nem játszanak olyan fontos szerepet. A válság alatt nem csak a termékek keresletével lehet baj, de iparági megfigyelők szerint az életág értékesítése szintén nagy visszaesést mutat, a kockázatosabb eszközökbe fektető életbiztosításoknál nagy volt a veszteség.

Lambert Gábor, a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) kommunikációs vezetője szerint a díjbevételekben visszaesés várható tavalyhoz képest. A nem életági biztosítások terén az elmúlt években a húzótermék a KGFB volt, ezen a téren legalábbis stagnálás várható. Lambert felhívta a figyelmet arra, hogy az utasbiztosítások értékesítése gyakorlatilag teljesen leállt, azok a szereplők, akik kizárólag erre építettek, most nagy gondban lehetnek.

Emellett az új gépjármű-értékesítések elmaradtak, így a CASCO-értékesítések is visszaestek. Igaz, ezen a téren jelentkezhet egyfajta költségcsökkenés az alacsonyabb számú baleset miatt. Ugyanez viszont pont fordítva érvényesül a lakásbiztosításoknál, ahol a több otthonlét miatt a káresemények is megszaporodnak.

Az NN Biztosító arról számolt be válaszában, hogy a biztosítások nagyon vegyes képet mutatnak a válság alatt. Elsőként is két befolyásoló tényezőre lehet gondolni: hogy mennyire személyes alapon zajlik az értékesítés, illetve maga a termék jellege is meghatározó. Az utasbiztosítások keresletében például erős visszaesés lehet jellemző. Az életágban az NN nem érez visszaesést, a kihívást az értékesítés digitálissá tétele jelenti – a vírushelyzet miatt az ügynökökön keresztüli hagyományos értékesítés erősen korlátozott, ezért több biztosító is a digitális csatornák fejlesztésébe fektet.

Az életágban enyhe emelkedés látható a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó eseti díjbefizetéseknél, emellett nőtt az érdeklődés a kockázati termékek iránt is – az egészségügyi válsághelyzetben ez érthető. Az új kötések számának emelkedése az NN válasza szerint kétszámjegyű volt az elmúlt hetekben, a válság kezdeti szakaszának visszaeséséhez képest. Növekedést látnak a kórházi kiegészítő biztosítások területén is, a teljes értékesítést tekintve pedig egyáltalán nem tapasztalnak jelentős visszaesést.

Az alapkezelők szintén nagy szereplőknek tekinthetők a magyar pénzügyi szektoron belül. Az ő veszteségeik is tetemesek lehetnek, ha csak azt nézzük, hogy a forintban kezelt vagyon (ami a teljes állomány nagyjából kétharmada, több mint 6000 milliárd forint) 9-10%-kal csökkent április közepéig december 31-hez képest. Ennek nagy része hozamveszteség, a pénzkivonás mindössze 113 milliárd forint volt. Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy a brókercégek is veszteségesek lennének – sok ügyfél szereti meglovagolni a volatilis környezetet, és ez jelentkezhet a brókercégek eredményében is.

Hogyan alakul a pénzügyi szektor szerepe a gazdasági válságban?

A fentiekből az látszik, hogy

a bankrendszer a koronavírus által indukált leállás idején számottevő veszteségeket szenvedhet el, még a tömegesen kihelyezett állami hiteleken és az állampapír-ügyleteken realizált nyereség ellenére is.

A biztosítók többsége is veszteséggel éli meg a válságot, a nekünk nyilatkozó NN-nél válaszuk szerint ez nem látszik, náluk azonban kevesebb súllyal esik latba az utasbiztosítások és az autóbiztosítások volumene. Az alapkezelők vesztesége pedig áttételesen és az egyéb díjak miatt mérsékelve ugyan, de valamilyen mértékben arányos a piaci visszaesésekkel. A brókercégek eredményére pedig sem nem feltétlenül hat negatívan a válság.

A pénzügyi rendszer tehát összességében szintén lefelé hathat a nemzeti kibocsátásra, de ismét felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a megbecslése az ágazaton belül erősen nehézkes. Mindazonáltal ha becsülni akarunk, akkor néhány tized-százalékpontos visszaeséssel érdemes számolni az összkibocsátásra gyakorolt hatásoknál.

