Koronavírus: így indul újra az élet Bajorországban - Ez vár ránk is?

Markus Söder bajor miniszterelnök kedd délutáni sajtótájékoztatóján ismertette, hogyan képzelik el a koronavírus-járvány elleni további intézkedéseket.

Az Infostart.hu beszámolója szerint Bajorországban az üzletek mintegy 80 százaléka már a hétfői napon kinyithatott, ahogyan az iskolák felsős végzősei is folytathatták a tanulmányaikat. Markus Söder szerint megfelelő körültekintéssel lassan visszaállhat a normális élet. A bajor miniszterelnök úgy véli, Németországnak most olyan „légzési” stratégiára van szüksége, amely figyelembe veszi a regionális különbségeket. A megjegyzés tekinthető egyfajta fricskának azon politikusok számára, akik mindig mindent egységesen, központilag szeretnének irányítani.

Mint fogalmazott, nem kívánnak a bajor lakossággal kísérletezni, a központban továbbra is az emberek egészségének a védelme fog állni. Emlékeztetett, Bajorországán az elhunytak mintegy 96 százaléka 60 év fölötti, ugyanakkor a fiatalabb korosztályból is megbetegedhetnek, maradandó tüdő- és egyéb szervi károsodást szenvedhetnek el, tehát a Covid-19 betegséget komolyan kell venni.

A jövőbeni intézkedésekkel kapcsolatban közölte, április 30-án lesz a német miniszterelnökök soron következő videokonferenciája, és azt meg kívánja várni a konkrét döntésekkel. Mindemellett egy rugalmas menetrendet dolgoznak ki a jövő héttől kezdődően. Minden enyhítő intézkedés határidőhöz lesz kötve, figyelve a járvány alakulását.

A bajor kabinet keddi döntései

Bajorországban keddtől kezdve minden üzlet kinyithat, amely legfeljebb 800 négyzetméteres, azonban a vásárlónkénti 20 négyzetméteres korlátozás továbbra is érvényben marad.

Ami a gasztronómiát illeti, Bajorország követni fogja az osztrákok példáját, de meghallgatják a német gasztronómia képviseleteinek véleményét is. A nyitás első lépésére ezen a téren május közepén kerülhet sor. Mivel Bajorország a legnépszerűbb turisztikai célpont Németországban, és az ágazatban rengetegen dolgoznak, ezért az óvatos nyitás fontos a gazdaság számára.

Azért érdemes kiemelt figyelemmel követni a koronavírus-járvány alatti gazdaságújraindító stratégiákat Ausztriában és Dél-Németországban, mivel Orbán Viktor többször is hangoztatta, hogy külön csoporttal figyelteti Dél-Németországot, Bajorországot, de leginkább Ausztriát, „mint egy ilyen laboratóriumot”. Azt nézik, hogy az osztrákoknak mi vált be, mi jött be, és mi nem.

Az idősotthonok lakóit és dolgozóit sorozattesztekkel szűrik, és ha korlátozott számban is, de lehetővé akarják tenni a hozzátartozók látogatását.

Az óvodák kinyitásakor zárt csoportokat alakítanak ki, hogy egy esetleges vírusfertőzés esetén korlátozzák a terjedés mértékét és a karanténba kényszerülők számát.

Bajorország továbbra is az óvatos, észszerű lépéseknél marad, semmit sem akarnak elsietni. Tudják, hogy

Szingapúrhoz hasonlóan valamikor jönni fog egy második hullám,

de nem akarnak Svédország sorsára sem jutni, mert ott a járvány „liberális” kezelése sok áldozatot követel.

A tájékoztatón az is elhangzott, a bajor kormány tagjai ugyan nem mondanak le – az osztrák példát követve – egy havi fizetésükről az egészségügy javára, de az idén nem is emelik azt.

Markus Söder végül azzal zárta a beszédét: aki gyorsan előrefut, az felbukhat.

Bajorországban a fertőzés reprodukciós rátája jóval 1 alatt van, vagyis a járvány lelassult, miközben Németország egyes területein még átlagon felül nő a fertőzöttek száma.

Címlapkép: Markus Söder az április 27-i tájékoztatóján. Forrás: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images