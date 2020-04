Íme a látványos ábrák, amelyekből egyértelmű, hogy Oroszország és Brazília most a két legveszélyesebb gócpont

A John Hopkins Egyetem adatbázisa alapján az új koronavírusos esetek napi száma kissé 80 ezer fő felett stabilizálódott a világban a 7 napos mozgóátlag alapján. Ez kisimítja azt a hetek óta megfigyelhető kilengést, miszerint hétvégén a kevesebb tesztelés és adat lejelentés miatt hét elején jobbnak tűnik a járványhelyzet, aztán a hét közepén „bedurvul”. Az összes igazolt fertőzött száma a világban már 3,1 millió fő felett jár, akik közül több mint 1 millió az Egyesült Államokban található. Ott már 5,8 millió tesztet végeztek el és Donald Trump amerikai elnök keddi bejelentése szerint rövidesen már lesz akkora kapacitás, hogy napi 1 millió tesztet csináljanak.

A legnagyobb napi esetszám a magas tesztelési szám miatt az Egyesült Államokban van, ez kissé 30 ezer fő alatti és stabil (enyhén csökkenő trendet) mutat az utóbbi hetek adatai alapján.

A korábbi nagy európai gócpontok mindegyike szerencsére már csökkenő trendet mutat a napi esetszámok 7 napos mozgóátlagában (a spanyol talán kivétel, ott csak stagnálást látunk), így nem véletlen, hogy tegnap előállt a lassú, fokozatos gazdasági újranyitás terveivel az olasz és a francia miniszterelnök is. Utóbbi azt mondta: a május 11-től kezdődő újranyitás csak akkor történhet meg (és addig haladnak tovább), amíg a napi új esetszám 3000 fő alatt marad.

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a belga, török és brit napi esetszámok 7 napos mozgóátlaga is szépen csökken, miközben az orosz esetszám ijesztően gyorsul és már közel napi 6 ezer esetről beszélünk a mozgóátlag alapján is, ami több mint a többi három országban a csúcson volt (igaz jóval nagyobb az orosz lakosságszám).

A brazil elnök még április közepén is bagatellizálta a koronavírus járványt és menesztette a szigorú karanténokat szorgalmazó egészségügyi miniszterét is. Mindennek meg is lett a következménye, hiszen a napi új fertőzések száma meredeken gyorsul és már 4000 felett jár. Tegnap egyébként a brazil halálozások is rekordszámúra gyorsultak és így már átlépte az 5 ezret az országban igazoltan koronavírusban elhunytaké és további több mint ezer gyanús halálesetet még vizsgálnak.

Címlapkép forrása: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images