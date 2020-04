Koronavírus Magyarországon: megérkezett az elmúlt napok legfontosabb bejelentése!

Június elejétől várhatóan újra kinyitnak a mozik a világ második legnagyobb filmpiacán, Kínában, ahol januárban sötétültek el a filmvásznak a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a kínai filmhivatal vezetője szerdán egy sajtókonferencián Pekingben.

A kínai fővárosban április 30-án enyhítenek a járvány miatti legmagasabb szintű veszélyhelyzet rendelkezésein.

A filmhivatal vezetője, Vang Hsziao-hui elmondta, hogy a mozik zárvatartása a becslések szerint 30 milliárd jen (1390 milliárd forint) bevételkiesést jelentett az ázsiai országban. A múzeumok és zárt szórakoztatóipari létesítmények, köztük a mozik, június elején - a kínai kommunista párt májusi kongresszusa után - kaphatják meg a zöld utat a nyitáshoz.

Vang hozzáfűzte, hogy a kormány egy sor intézkedéssel támogatja majd a filmipar talpraállását, és minden regionális filmhivatal is hozzájárul majd ehhez saját kezdeményezéseivel. A támogatással kapcsolatos részleteket azonban nem osztotta meg.

A kormány illetékese arról is beszélt, hogy a filmek mozis forgalmazásának idejét is szabályozni fogják, ami azt sugallja, hogy olyan szabályozás jöhet, amely megakadályozza, hogy a filmek idejekorán a streamingszolgáltatók programjába kerüljenek - számolt be a sajtókonferenciáról a The Hollywood Reporter. (MTI)