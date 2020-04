Koronavírus: mától egyszerűen igényelhető a bértámogatás

„A kormány elsődleges célja továbbra is az, hogy a koronavírus hatásait ellensúlyozva a lehető legtöbb munkahelyet megvédje, és annyi munkahelyet teremtsen, amennyit a járvány tönkretesz. A kamaráktól, szakmai szervezetektől beérkezett javaslatokra a minisztérium haladéktalanul reagált, így a munkahelyvédelmi bértámogatási program még szélesebb munkavállalói réteg számára jelent segítséget” – nyilatkozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A mai naptól, vagyis 2020. április 29-től a munka.hu weboldalon elérhető az új, módosított, egyoldalas formanyomtatvány, amelyet a munkavállalónak és a munkáltatónak közösen kell kitöltenie. Az új kérelem segítségével egyszerűen kérvényezhető a támogatás. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, ugyanakkor az ügyintézési határidő a rendelet hatálybalépésének napjával újrakezdődik.

Szintén a mai naptól lép hatályba több módosítás - emlékeztet az ITM. A kieső munkaidő ezentúl 15-75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén 8 órás eredeti munkaidőt feltételezve. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem éri el, az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás lesz.

„A módosítással többek között az volt a szándékunk, hogy azoknak is bértámogatást tudjunk adni, akiket jobban érint a válság, és így csak 50 százalék alatti részmunkaidőben tudnak dolgozni. A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a részmunkaidő az 50 százalékot, azoknál a támogatási összeg továbbra is legfeljebb 75 ezer forint marad” – fogalmazott az államtitkár.

A munkáltatóknak eddig a munkaszerződés módosítását vagy a csökkentett munkaidőről és az egyéni fejlesztési időről szóló megállapodásokat minden munkavállalóval egyedileg kellett megkötniük, ezentúl a kormányrendelet erejénél fogva a határozathozatal napjától automatikusan módosulnak a munkaszerződések, egyszerűsítve ezzel az adminisztrációt.

A bértámogatás a módosítások révén a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is kiterjed. A rendelet tételesen kimondja, hogy a támogatás távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető. A változások egyértelműsítik, hogy a vállalkozások kizárólag a támogatással érintett munkavállalók esetén nem rendelhetnek el rendkívüli munkavégzést, és hogy a folyósítás időszaka alatt ezentúl a kölcsönbeadó cégek is igénybe vehetik a támogatást.

Bodó Sándor kiemelte, a módosításoktól azt várja a kormány, hogy a vírusválság miatt bajba jutott vállalkozások fenn tudnak maradni, képesek lesznek megőrizni a munkahelyeket, megtartani munkavállalóikat.

Címlapkép: Getty Images