Vannak olyan szomszédos országok, ahol szinte már nincs is új koronavírusos megbetegedés

A kelet-közép-európai régió országai az olasz példából tanulva gyorsan és szigorúan léptek fel a járvány ellen, és emiatt sokkal kedvezőbb helyzetből várják az újraindulást. Egy hónappal ezelőtt még Ausztria és Csehország voltak a legkedvezőtlenebb helyzetben, a meredeken felfelé ívelő járványgörbéket azonban sikerült meredeken lehajlóvá módosítani. Szlovákiában, Horvátországban és Szlovéniában pedig napok óta 10 alatt, vagy akörül van az új esetek száma. A régió összességében jól áll Európán belül, de a régiós országok közül Magyarország már egyáltalán nem.

A koronavírus-járvány március elején nagyjából egy időben ütötte fel a fejét a kelet-közép-európai országokban. A régiós országoknak – köztük Magyarországnak is – az olasz és a kínai példa láttán volt ideje felkészülni a járványra, és ennek megfelelően a társadalmi interakciókat korlátozó intézkedéseket időben meg is hozták. Márciusban még találgattunk, hogy ez mire lesz elég, ma azonban már látszik, hogy a régiónkban egyértelműen sikerült elkerülni a Nyugat-Európában tapasztalt több tízezres megbetegedés-számot, és ez minden kétséget kizáróan a gyors és határozott lépéseknek volt köszönhető.

Összességében ott tartunk, hogy a régió országaiba később érkezett meg a járvány, sokkal kevesebb embert fertőzött meg, és így az intézkedések visszavonására is hamarabb sor kerülhet, mint a nyugat-európai országokban.

Már korábbi régiós vizsgálódásainkból is látszott, hogy a környékbeli országokban a járvány felfutása sokkal lassabban történik, mint Nyugaton. Ma, amikor szinte az összes vizsgált országban az újranyitást tervezik (vagy épp végre is hajtották már részben) viszont már egy sokkal érdekesebb fejleményre kell felhívnunk a figyelmet: a KKE régió országaiban nagyon eltérően alakul a járvány alakulása a jelenlegi szakaszban. Vannak országok, ahol már nem, vagy alig jelentenek új eseteket, ezzel szemben más országokban – köztük Magyarországon – még mindig 50 és 100 közé esik az új megbetegedések száma.

Általánosan igaz, hogy a legtöbb régiós országban az új esetek görbéje ellaposodott, de van, ahol egészen magas szintről estek vissza a napi új megbetegedések. Az is tisztán látszik, hogy a korábbi magas esetszámok nem jelentik egyértelműen azt, hogy a járványt ne lehetne hamar visszaszorítani.

Ausztria és Csehország rendkívül sikeres volt

A szomszéd országok közül Ausztriában jelent meg elsőként a vírus, és ott ugrott meg leggyorsabban a napi megbetegedések száma. Az osztrák intézkedéseknek köszönhetően azonban a járvány sikeresen visszaszorították, április elejétől meredeken zuhant az új esetek száma. Ma már egészen alacsony, 69 az új esetek átlaga az elmúlt héten.

Ehhez képest Romániában és Lengyelországban magas a heti átlag, 340 környékén mozog mindkét ország esetében, pozitívum viszont, hogy nincs növekedés, azaz sikerült szinten tartaniuk a napi új megbetegedéseket. A szerb adatokat a Johns Hopkins Egyetem adatbázisa nem követi le, de a napi megbetegedések száma nagyjából 220 környékén volt az elmúlt hét átlagában.

A másik sikeresnek nevezhető ország Csehország volt – a hónap elején az új esetszámok egyenesen kilőttek, és akkor azt gondolhattuk, hogy az országban nehéz lesz elkerülni a tömeges megbetegedéseket. Ehhez képest a járványgörbe április elején lefordult, és ma már sokkal kevesebb esetet tárnak fel az országban, mint a hónap elején – és a trend a magyar számokkal ellentétben csökkenő.

Szlovákiában, Szlovéniában és Horvátországban is nagyon kedvezőnek tűnik a helyzet. A hét napos átlagon ez még nem látszik, de mindhárom országban napok óta 10 alatti, vagy akörüli új megbetegedéseket mutatnak ki. Ebből a szempontból mi még kilógunk a sorból – nálunk rendre 50 és 100 között volt az elmúlt héten az új megbetegedések száma, bár enyhe csökkenés itt is látható,

és a román, lengyel számokhoz képest jelenleg sokkal alacsonyabb a magyar napi megbetegedések száma.

Ha az összes megbetegedésre vetünk egy pillantást, ott is látszik az osztrákok sikeres fellépése. A görbe márciusban náluk volt a legmeredekebb, ma viszont már majdhogynem lapos – ellentétben a szerb és a lengyel görbékkel, ahol egyelőre nem látható hasonló tendencia. Az osztrák megbetegedésszám 15 357, a lengyel és a román 12 ezer környékén van. A csehek járványgörbéje is egyre laposabb: náluk 7500 a regisztrált fertőzöttek száma.

Az alábbi ábra pedig a mi szempontunkból nem kedvező – a kisebb összmegbetegedést mutató országok közül nálunk a legmeredekebb az összes megbetegedés járványgörbéje, a horvát, a szlovák és a szlovén görbe erőteljesen laposodik. Szlovéniában a járvány kezdeti szakaszában a régióhoz képest magas napi új esetszámokat láthattunk, ehhez képest ott is sikerült elfojtani a terjedést. Szlovákiában pedig a járvány megjelenése óta alacsony volt az új esetek száma, most pedig egészen minimálisra csökkent.

Fontos megjegyezni, hogy az összes országgal kapcsolatban elmondható, hogy az olasz, spanyol, francia, német esetszámokhoz képest messze elmarad az új megbetegedések száma, pedig a hónap elején még voltak országok, akiknél fennállt az aggodalom, hogy elszabadul a járvány. Főleg Ausztria és Csehország volt ilyen, most viszont épp ez a két ország tűnik a legsikeresebbnek a járvány visszaszorításában.

A sikeres országok többet teszteltek

Felvetődik a kérdés, hogy a cseh és az osztrák fellépés miért volt ennyire hatékony. A legtöbb vizsgát országban egy időben hozták meg a nagyjából azonos jellegű korlátozó intézkedéseket, így nem feltétlenül ebben kell keresnünk az okokat (persze nem minden országban volt egyforma a reakció – a régión belül Szlovákia és Lengyelország a gyors reagálású, előbbi a kiemelten szigorú országokhoz, Ausztria, Magyarország, Szlovénia pedig a relatíve lassabb országokhoz tartozik).

A bevezetett intézkedéseknél sokkal lényegesebb, hogy a lakosság milyen mértékben tartotta be azokat, ez viszont nehéz mérni (bár a telefonok cellainformációnak segítségével nem lehetetlen). A korlátozó intézkedések mellett a másik iskola a tömeges teszteléseket javasolja, és ez jól is mérhető. Ezt megnézve már tisztán látszik, hogy a két sikeresnek nevezhető országban, Ausztriában és Csehországban a tesztek száma is az átlagosnál sokkal magasabb volt. A tesztek számának növelésével lehetőség nyílik a betegség gyors azonosítására és a betegek izolálására, ami hatékony módja lehet a járvány megfékezésének.

Így míg Csehországban 57 ezer, Ausztriában 28 ezer teszt jut egymillió emberre, addig Romániában ez 3600, Lengyelországban pedig 3900. Mi sem állunk jól, 5,1 ezer teszt jut egymillió főre. Nem tudjuk, hogy egyértelműen igazolható-e már, de nagyon úgy néz ki, hogy a több teszteléssel sikeresebben korlátozható a járvány.

Itt kell elmondani azt is, hogy a magas tesztelésszám visszahat a megbetegedési statisztikára is – amellett, hogy a több teszt pontosabb képet ad és ezáltal több eszközt ad a hatóságok kezébe, elkerülhetetlenül megemelheti az új esetszámokat is, hiszen a több teszt miatt több esetet tárnak fel. Így például a cseh és osztrák új esetszámok kiugró számait biztosan megdobta a tesztelések felpörgetése, majd a tesztek miatt a sikeresebb védekezés ugyanezt a görbét lefelé módosította. Azok az országok, akik kevesebbet teszteltek (Magyarország, Lengyelország, Románia), ezzel ellentétben lassan, de folyamatosan emelkedő járványgörbét mutatnak fel – esetükben szinte biztos, hogy a valós megbetegedések száma a többszöröse az ismertnek. Szlovákia itt is kivétel, de ott a járványügyi védekezés – ahogy arról részletesen beszámoltunk – az esetszámok arányában rendkívül gyorsan és erőteljesen elkezdődött, így ott nem arról lehet szó, hogy kevés esetet ismerünk, hanem hogy valóban kevés eset van. Az itt leírtakat pontosan alátámasztják a halálozási ráták is.

Nagyon nem egyforma a feltárt esetek aránya sem

Nem mondunk újat azzal, hogy a koronavírus az ember szervezetét támadja meg, tekintet nélkül a nemzetiségre. Vannak ugyan országonként eltérő demográfiai tényezők, de ezek biztosan nem okoznak több százalékpontos eltérést a halálozási ráták között. Ebből következik, hogy ahol magas a halálozási ráta (azaz az ismert halálozás és az ismert megbetegedésszám hányadosa), ott sok a feltáratlan eset – hiszen az influenzaszerű tünetek és a sok tünetmentes beteg miatt a megbetegedést gyakran nem lehet észrevenni, míg a halálozásokat viszonylag nehéz nem kimutatni.

A halálozási rátákat látva pedig azt látjuk, hogy a régión belül arányaiban Magyarországon van messze a legtöbb feltáratlan eset.

Ezzel nem mondunk újat, a magyar halálozási ráta ugyanis nemzetközi szinten is kimagasló, csak azokban az országokban láthattunk ilyen halálozási rátát, ahol az egészségügy túlterhelődött (például Spanyolország), vagy eleve elengedték a vírust, és ezért keveset is teszteltek (Svédország). A tesztelések száma hazánkban jelenleg alacsony, de a kormány és az operatív törzs bejelentései nyomán arra következtethetünk, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk ezután a tesztelésre.

Készen áll a régiónk a korlátozások feloldására?

Azt látjuk a fentiekből, hogy a kezdeti együttmozgás (Ausztria kivételével) megszakadt, és az országok eltérő helyzetből várják az újranyitást. A hónap elején még a legkilátástalanabbnak tűnő osztrák és a cseh helyzet konszolidálódott a legnagyobb mértékben, Magyarország viszont sajnos jelenleg a régión belül az egyik legkedvezőtlenebb helyzetben van (bár a lengyel és román számok sokkal kedvezőtlenebbek, és Szerbia sem áll jól).

Ha viszont a nagyképet nézzük, és a nyugati országokhoz viszonyítunk, ahol napi cirka 2000 eset mellett akarnak kinyitni, akkor összességében azt gondolhatjuk, hogy a régió legtöbb országa relatíve kedvező helyzetben van, az egymás közötti különbségek eltörpülnek.

Azt is fontos tudni, hogy az újranyitás szinte biztosan együtt jár majd az esetszámok növekedésével, ebből a szempontból szintén azok a régiós országok járhatnak jól, akiknél az esetszámok csökkennek és egyébként is alacsony szinten vannak. A legfontosabb tanulsága a régiónak – különösen az osztrák példának – hogy a napi esetszámok meredek emelkedése még nem feltétlenül jelenti a járvány elszabadulását, a hatékony fellépésékkel (főleg a széleskörű teszteléssel) a járvány szinte teljesen visszaszorítható - persze egy szint után már ez is lehetetlenség lenne, de az osztrákok, úgy látszik, ezt a szintet nem érték el.

Legalábbis ideiglenesen, egyre inkább az válik ugyanis mainstream elképzeléssé tudományos és kormányzati körökben, hogy a második hullám nehezen elkerülhető, és emiatt egyfajta korlátozás-elengedés jellegű hintapolitikával kell menedzselni a járványhelyzetet, amíg a vakcina rendelkezésre nem áll – erre utalt Palkovics László is. A háborút tehát még a mi régiónk sem nyerte meg, az viszont már teljesen biztos, hogy az első hullámot a gyors fellépéssel sikerült az olaszokhoz és spanyolokhoz képest sokkal olcsóbban megúszni, és ennek a fontossága emberéletek ezreiben mérhető.

Címlapkép: Getty Images