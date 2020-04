A járványnak még nincs vége, a jelenlegi intézkedések nem jelentenek lazítást

A kérdésben felvetették, hogy csak azok szerepelnek-e a nyilvántartásban, akik kórházban vannak, vagy az otthoniak is. Müller Cecília szerint minden eset benne van a statisztikákban, ugyanakkor nem ismer olyan esetet, amikor valaki otthon hunyt el a koronavírus miatt.

Kérdésre válaszul azt is elmondta, hogy ha valaki meghal, akkor a fertőző betegségekről szóló jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen módon kell eltemetni a beteget. Nincs rendelkezés arról, hogy hamvasztani kell vagy temetni. Ha az elhunyt életében rendelkezett erről, akkor azt a jogszabály szerint is be kell tartani. A koronavírussal kapcsolatban extra jogszabály erre nincs és nem is szükséges.