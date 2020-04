Újraindítás koronavírus-járványban: itt vannak az új intézkedések

Arra készülünk, hogy ha kisebb késéssel is, de a belföldi turisztikai szezon be fog indulni. A külföldi turisták elmaradásával azonban számolnunk kell. Ezért a szektor élénkítése érdekében igyekezzünk minél többen részt venni. Ezért is döntött a Szép Kártyára utalható összegek megemeléséről - válaszolta egy kérdésre Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.