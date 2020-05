Itt a fordulat: látták Kim Dzsong Unt, Trump talán beszél is vele

Egy Észak-Koreából elmenekült, Dél-Koreában minap parlamenti mandátumot szerzett képviselő, Ji Seong-ho, ma azt állította, hogy 99%-os valószínűséggel múlt hétvégén meghalt Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor és várakozása szerint a halálhírt ezen a hétvégén be is fogják jelenteni – számolt be a drámai hírről a Korean Times. Nem sokkal ezt követően a KCNA hírügynökség bejelentette, több hét után először mutatkozott egy műtrágyagyár hivatalos átadó ünnepségén Kim Dzsong Un. Az eseményről először nem közöltek képeket és felvételeket, később aztán ezt pótolták. A hírrel kapcsolatban Donald Trump bejelentette, a megfelelő időben lehet beszél majd az észak-koreai vezetővel.