Koronavírus Magyarországon: ígéretes kísérletekről számolt be az operatív törzs

A megszokottnál fél órával korábban, 10.30-kor tartotta szokásos napi sajtótájékoztatóját az operatív törzs a koronavírus-járvány magyarországi alakulásáról az Országgyűlés 11 órakor kezdődő rendkívüli ülése miatt. Ígéretes vérplazma- és gyógyszerkísérletekről számolt be a törzs, és a Portfolio kérdésére is válaszoltak: szabálysértésnek minősül továbbra is, ha valaki Budapestről vagy Pest megyéből rokonlátogatásra indul.