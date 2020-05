Koronavírus Magyarországon: új információk érkeznek az operatív törzstől

A megszokottnál fél órával korábban, 10.30-kor tartja szokásos napi sajtótájékoztatóját az operatív törzs a koronavírus-járvány magyarországi alakulásáról. A Portfolio az eseményről élőben tudósít.

A tájékoztatón várhatóan jelen lesz ma is Müller Cecília országos tisztifőorvos, más résztvevőkről nem számoltak be az intézmény közleményében. A sajótájékoztató ezen a linken is nyomon követhető.

Ma reggelre újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A Pesti úti idősotthon koronavírussal fertőzött lakói közül újabb 4 elhunyt, így már 38-ra emelkedett az áldozatok száma.

A világban is tovább tombol a koronavírus-járvány a világban: a szombat reggeli adatok szerint a fertőzöttek száma meghaladta a 3,3 milliót, a halálos áldozatoké pedig lassan megközelíti a negyedmilliót. Alábbi cikkünkben a nap folyamán bemutatjuk a járvány legfontosabb aktualitásait:

Címlapkép: Getty Images