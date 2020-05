Vírusválság: visszatérünk még valaha a normális kerékvágásba?

Nagyon sokan kérdezik tőlem a koronavírus-válság miatt, hogy mikor tér már végre vissza az élet a megszokott, normális (?) kerékvágásba, és a kijárási korlátozások, szociális távolságtartás mikor ér már véget. A válaszom február vége óta egyre nagyobb bizonyossággal mindig ugyanaz: sokkal hosszabb idő után, mint ahogy azt a legtöbben gondolják. Könnyen lehet ez egy-másfél év is, aminek a végén egészen máshova juthatunk, mint ahonnan elindultunk a válság kezdetén.

Sokszor meglepődnek a válaszomon, mert általában nem ez van a híradásokban. Sőt, március közepe óta azt is gondolom, hogy valójában az eddig megszokott életünkhöz már nem is fogunk sosem visszatérni se itthon, se világszerte. Ahogy a 2001-es New York-i terrortámadások után velünk maradtak a fokozott biztonsági ellenőrzések a repülőtereken, és a kisebb-nagyobb rendezvényeknél is világszerte felértékelődtek a biztonsági szempontok, úgy maradhatnak velünk a vírus miatti óvatossági reflexek is a tömegrendezvényeknél, a fokozott higiéniai szempontok az élet legtöbb területén és a globális ellátási láncok átszervezési következményei.

Amikor február végén világszerte elkezdtek zuhanni a részvénypiacok és drasztikusan elkezdett romlani a nemzetközi befektetői hangulat,

folyamatosan az a kifejezés járt a fejemben és ez azóta is így van, hogy a „régi reflexek” halálát hozza el ez a vírus.

Azaz nem fognak működni azok a régi, reflexszerű gazdasági összefüggések és befektetői beidegződések, amiket eddig megszoktunk. Hiába pumpáltak be kezdetben hihetetlen mennyiségi likviditást a jegybankok a gazdaságokba, hiába ígértek meg március első felében gigantikus költségvetési élénkítő csomagokat az államok, ezek alig-alig tudták tompítani a drámai gazdasági és piaci mozgásokat. Ebből már látszott, hogy a régi reflexek, beidegződések nem igazán működnek. Ez nem véletlen: a koronavírus példátlan módon egyszerre okoz a gazdaságban kínálati és keresleti sokkot, azaz a termelési láncok megszakadását és közben a karanténok miatt a fogyasztói kereslet eltűnését számos termék és szolgáltatás irányába.

Ilyen eddig még nem volt a világgazdaságban, így kidolgozott recept sincs a kezelésére. Éppen ezért nem is működtek kezdetben a „régi reflexek” és még mindig erősen kérdéses, hogy mennyire fognak működni. Főleg, ha egy elhúzódó vírusválságot kell kezelni. Néhány hónapig ugyanis be tud állni az állam részben fizetni az elbocsátás szélére sodródott munkavállalók bérét, a cégek eltűnő árbevétele mellett is tudnak nyújtani kedvezményes hiteleket a bankokon keresztül a jegybankok. De mi van, ha a vírusválság nem csak egy néhány hónapos történet?

Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ez tényleg nem egy néhány hónapos történet.

Amíg nincs vakcina (leghamarabb egy-másfél év múlva lehet, de persze vannak ígéretes kutatások mindenfelé, így bízzunk benne, hogy hamarabb is megtörténik ez), vagy amíg nem éri el a népesség 60-70 százalékát a vírussal való átfertőzöttség aránya, azaz ki nem alakul az ún. nyáj immunitás, addig a vírus miatti különböző gazdasági és társadalmi korlátozó intézkedések velünk maradnak. Lehetnek persze ebben enyhítési periódusok, mint ahogy arra a magyar kormány készül május elejétől, de könnyen lehetnek benne aztán néhány hetes újabb szigorítások, amikor kezdene „elszabadulni” a vírus. Mindez a „húzd meg-ereszd meg” stratégia könnyen lehet, hogy eltart majd egy-másfél évig és sajnos az a helyzet, hogy ennél egyelőre nincs igazán jobb stratégia. Éppen ezért nem várható az, hogy az életünk gyorsan visszaáll a normális kerékvágásba, ha egyáltalán vissza fog valaha.

A fő cél ugyanis végig az lesz: kordában kell tartani a járvány terjedését, azaz a vírus felfutási görbéjét el kell laposítani azért, hogy ne terheljük túl az egészségügyi kapacitásokat, azaz az ellátandó emberek száma mindig maradjon az aktuálisan elérhető kapacitások alatt. Ehhez kellenek a kijárási és egyéb korlátozások. Ha viszont ezek túl sokáig túl szigorúak a görbe laposítása érdekében, akkor ezzel meg teljesen összeomlasztjuk a gazdaságot, ami akár még nagyobb anyagi, szociális és mentális problémákhoz vezethet, mint maga a járvány.

Óriási kihívás lesz ez a kényes egyensúlyozás a gazdasági és humán szempontok között mindenkinek a következő egy év során mind idehaza, mind külföldön.

A fentiek miatt látom azt február vége óta, hogy nagyon sokan tévesen gondolkodnak erről a vírusválságról: arra számítanak, hogy csak megbotlottunk, gyorsan „leporoljuk a nadrágot”, és már robogunk is tovább a megszokott életünk felé, mintha mi sem történt volna. Nem. Éppen arra tanít minket ez a vírus, a vele járó karanténok, hogy álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk el arról, hogy az a hipermobilitás, túlfogyasztás, környezetterhelés, globális értékláncokkal csúcsra pörgetett profitmaximalizálás és sok egyéb folyamat vajon működhet-e tovább, vagy fenntarthatatlanok. Lehet, hogy a vírus indítja be ezeket a rendszerszintű átalakításokat, amik a fenntartható életszervezés felé terelik az emberiséget ezen a bolygón?

Közben persze a „régi reflexek” miatt nyilván bízunk benne, hogy nemsokára visszatér az életünk szokásos keretek közé; a politikusok pedig abban bíznak, hogy a gazdaság egy gyors beszakadás után majd gyorsan talpra áll, azaz V-alakú lesz a gazdasági pálya.

Meglátásom szerint nem ez lesz, hanem egy lassú, elhúzódó kilábalás várható, így nem árt a pénzügyi tartalékolás sem háztartási szinten.

A vírusválság ugyanis strukturális átalakításokat indított be rengeteg területen és emiatt a gazdaság és a társadalom szövete mély és elgondolkodásra késztető sebeket kapott, amikből várakozásom szerint nem lesz könnyű és gyors a gyógyulás.

Az elmúlt hetek egyébként már ezt is mutatják: a vírus kezelésének kezdeti mintaállamaiban, mint például Japánban és Szingapúrban, sem állt még vissza az élet a régi kerékvágásba, sőt! Már a vírus második hullámával küzdenek, mert például a külföldről hazatérők kezdték fertőzni a helyieket, illetve egy perifériára szorult társadalmi réteg körében fokozódó fertőzés lobbantotta újra a járványt. Ilyen és hasonló jelenségek is várhatók majd a következő hónapokban itthon is, amikor elindul a gazdaságok „újraindításának” és a határok visszanyitásának lassú, „húzd meg-ereszd meg” stratégia szerinti egyensúlyozó folyamata. Így tehát a „régi reflex” helyett - azaz gyorsan visszaáll minden a régi kerékvágásba - egy lassú, strukturális átalakulást hozó kilábalás elé nézünk idehaza és világszerte.

A véleménycikkem eredetileg Soltvadkert Város havi lapjába, a Vadkerti Újságba készült.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Rendőrök járőröznek Budapesten a Normafa közelében, az Anna-rétnél 2020. április 5-én. A koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Ebben a két hétben az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Az élelmiszerboltokban, drogériákban és a patikákban 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak és vásárolhatnak. A rendőrség a közterületeken "megnyugtató, segítő, empatikus és lojális intézkedésekkel" sarkallja a lakosságot a kijárási korlátozás betartására.