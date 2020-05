Amerikának bizonyítéka van: tényleg a vuhani laborból szabadulhatott el a koronavírus

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki nyilatkozata után a külügyminiszter is ráerősített arra a vonalra, hogy az új vírus a vuhani laboratóriummal függ össze.

Azt mondhatom, hogy komoly mennyiségű bizonyíték áll a rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy az új koronavírus a vuhani laborítóriumból származik

- jelentette ki Mike Pompeo az ABC csatornának nyilatkozva. Arra is emlékeztetett, hogy nem ez lenne az első alkalom, amikor egy kínai laboratóriumban bekövetkező kudarc miatt szabadul el a vírus.

A Bloomberg beszámolója szerint Pompeo nem fejezte be azt a mondatát, hogy a vírust emberek fejlesztették, azonban megjegyezte, hogy egyetért a hírszerzési hivatal jelentésével, ami kizárta, hogy genetikai módosításokkal vagy ember általi fejlesztésekkel alakult ki ez a vírus.

Láttam, amit a hírszerzők közössége állít. Nincs okom azt feltételezni, hogy ne lenne igazuk - fejtette ki Pompeo, azonban

nem mondta ki, hogy Kína szándékosan szabadította a világra a vírust.

A hírügynökség cikke arra is kitér, hogy a járvány kirobbanása csak tovább növelte a feszültséget az Egyesült Államok és Kína között. Az amerikai elnök többször is vádolta Kínát, miután az USA-ban a vírus már 66 ezer áldozatot követelt. Trump már csütörtökön azt mondta, hogy látott bizonyítékot a kapcsolatra a koronavírus és a vuhani laboratórium között. Az elnök konkrétumokat ugyanakkor nem tárt fel az említett bizonyítékokról, viszont közölte: büntetővámokat tervez bevezetni Kína ellen.

Az elnök már korábban is válaszokat követelt Pekingtől a vírus eredetére vonatkozóan. Mike Pompeo most úgy vélekedett, hogy

Kína úgy viselkedett, mint ahogyan a tekintélyelvű rendszerek szoktak: megpróbálta elrejteni és összezavarni a valós folyamatokat.

A külügyminiszter szerint Kína továbbra is akadályozza az Egészségügyi Világszervezet szakértőinek helyi munkáját, ahogyan az amerikai tudósok hozzáférését is a szükséges vírusminták vizsgálata érdekében. Hangsúlyozta Mike Pompeo azt is, hogy ez egy állandó járvány, ami folyamatos fenyegetést jelent. "A Kínai Kommunista Párt pedig közben blokkolja a nyugati világ hozzáférését, többek között a világ legjobb tudósainak erőfeszítéseit annak érdekében, hogy kiderüljön, mi is történt valójában" - mondta.

Laboratóriumból szabadult a vírus?

Az összeesküvés-elméletekben hívők szerint a világszerte több mint 200 ezer emberéletet követelő járvány a Vuhani Virológiai Intézet részeként működő Vuhani Nemzeti Biológiai Biztonsági Laboratóriumból szabadult ki abban a városban, ahol elsőként diagnosztizálták a vírus okozta Covid-19-et. Miközben tudományos körökben konszenzus van arról, hogy a koronavírus természetes módon keletkezett, és valamilyen állattól származik, a laboratóriumi kreálás elmélete szárnyra kapott. Donald Trump amerikai elnök ráadásul április 15-én azt mondta, a kormány vizsgálja, hogy a vuhani laborból ered-e a vírus. Azóta pedig egyre gyakrabban megnyilvánulnak ebben a témában az amerikaiak Kínát hibáztatva a világjárvány miatt.

A kínai labor vezetője reakciójában hangsúlyozta, hogy a fertőző betegségek több mint hetven százaléka állatoktól, kiváltképpen vadállatoktól származik. Az utóbbi években az emberek és vadállatok közti szoros kapcsolat, a globális klímaváltozás és az emberi tevékenység folyamatos terebélyesedése miatt megfigyelhető volt ennek a kockázatnak a növekedése. A Reuters hírügynökség akkori beszámolója rámutatott arra, hogy a járványok idején gyakran kapnak lábra különféle elméletek.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images