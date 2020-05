Kim Dzsong Unnak üzent Donald Trump a visszatérését követően

Donald Trump amerikai elnök szombaton üdvözölte, hogy húsz nap után ismét nyilvánosan mutatkozott Kim Dzsong Un.

Donald Trump Twitter-üzenetében azt írta:

Örülök, hogy visszatért és jól van.

Egy nappal korábban az amerikai elnök kijelentette, a megfelelő időben talán beszél majd az észak-koreai vezetővel, ha lesz érdemi mondanivalója. Hozzátette, nem hajlandó további kommentárokat fűzni az ügyhöz. Utóbbi kijelentés miatt is érdekes, hogy az amerikai elnök most mégis személyesen üzent az észak-koreai vezetőnek.

Kim Dzsong Un 20 napra eltűnt a világ elől, így az elmúlt hetekben rengeteg találgatás jelent meg arról, hogy mi is lehet ennek az oka. Először április 21-én jelent meg egybehangzó amerikai és dél-koreai médiaértesülés arról, hogy Kim Dzsong Un valamilyen műtéten esett át, a CNN informátora pedig azt mondta, hogy a diktátor komoly veszélyben van. Ezeket a híreket azonban hivatalos forrásból nem erősítették meg sem Washingtonban, sem Szöulban. Április 22-én arról írtunk, hogy gyanúsan hallgat az észak-koreai média Kim Dzsong Un hollétéről és ugyanaznap érkezett arról is hír, hogy pánikvásárlási roham indult az országban, aminek nem mondták meg az okát a híradások.

Aztán április 25-én a Reuters hozta ki azt a hírt, hogy Kína egy különleges delegációt küldött Észak-Koreába, melynek része több egészségügyi szakértő is. Még aznap arról is megjelent egy hír, hogy annyira hallgat az észak-koreai állami média a diktátorról, hogy egyesek szerint már lehet, hogy meg is halt. Aztán április 26-án műhold felvételek alapján az Észak-Koreára specializálódott oldal azt mondta: a Kim által gyakran használt vonat egy észak-koreai üdülőváros állomására érkezett, de fényképek, illetve hírek továbbra sem jelentek meg a diktátorról a hivatalos észak-koreai médiában (sem). Ezután olyan spekulációk jelentek meg, hogy a diktátor csak "elmenekült" az országban felbukkanó koronavírus-járvány elől.

Április 27-én ismét az észak-koreai pánikvásárlásokról érkezett hír, illetve arról is, hogy üzentet küldött egy partvidéki turistaövezet fejlesztési munkálatain dolgozó tisztviselőknek és munkásoknak Kim Dzsong Un, de nem derült ki, hogy hol tartózkodik és milyen az egészségi állapota.

Ezután április 29-én az amerikai külügyminiszter olyan nyilatkozatot tett, hogy Washington továbbra is Észak-Korea atomfegyver-mentesítését szorgalmazza, függetlenül attól, ki az ország vezetője. A minap pedig a tajvani titkosszolgálat vezetője válaszolt a parlamentben sejtelmesen az észak-koreai diktátor állapotával kapcsolatos kérdésre, illetve azt mondta, hogy minden eshetőségre, beleértve a halála miatti hatalomátvétel forgatókönyvére is fel vannak készülve a tajvani hatóságok.

Majd egy Észak-Koreából elmenekült, Dél-Koreában minap parlamenti mandátumot szerzett képviselő, Ji Seong-ho, állította azt a Korean Times beszámolója szerint, hogy 99%-os valószínűséggel múlt hétvégén meghalt Kim Dzsong Un.

Nem sokkal ezt követően a KCNA hírügynökség bejelentette, több hét után először mutatkozott egy műtrágyagyár hivatalos átadó ünnepségén Kim Dzsong Un. Az eseményről először nem közöltek képeket és felvételeket, később aztán ezt pótolták. Ugyanakkor a felvételeket közzétevő lapok rendre jelezték, nem áll módjukban azok eredetiségét, hitelességét ellenőrizni. Tehát Kim Dzsong Un váratlan felbukkanását követően is volt bizonytalanság a világban azzal kapcsolatban, hogy tényleg jól van az észak-koreai vezető.

Ezért is nagyon fontos Donald Trump mostani bejegyzése, hiszen az amerikai elnöknek vélhetően megbízható hírszerzői információi vannak már Kim Dzsong Unról, amelyek birtokában az egy nappal korábbi óvatos megfogalmazást egy nyílt Twitter-üzenet követhette.

Címlapkép forrása: MTI/NKCA