Elindult a koronavírus elleni magyar védekezés új szakasza az érettségi mellett

Mától vidéken szigorú menetrend szerint megkezdik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítését, Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt azonban még érvényben maradnak a korlátozások. Ma elkezdődnek az érettségik Magyarországon, amelyre maximális kapacitást biztosít Budapesten a BKK.

Mik az új szabályok?

A Magyar Közlönyben megjelent intézkedések szerint Pest megye és a főváros kivételével hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás. A szociális érintkezést azonban a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt, sálat viselni.

Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják.

Kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek, látogathatók lesznek a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket.

Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, továbbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad. A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, fokozatosan oldják fel.

A fővárosban és Pest megyében élők azonban továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően közösségi oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lép a koronavírus elleni védekezés, a rendelkezések csütörtök éjjel jelentek meg a Magyar Közlönyben. Erről bővebben:

Az érettségi keretei

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, a szokottnál egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom, és a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival országszerte megkezdődik ma reggel a május-júniusi érettségi időszak.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.A magyarvizsgákat kedden a matematika írásbeli követi.

Maximális kapacitással pörög a BKV

Mától, az érettségik miatt megnövekedő forgalomra tekintettel, a fővárosi flotta lehető legtöbb járművét elindítja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Május 4-től május 21-ig újra a járványhelyzet előtt megszokott tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Ez azt jelenti, hogy mintegy 200 járművel több közlekedik majd, mint az elmúlt hetekben, amikor tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a BKK járművei - közölte korábban a BKK.

Arra tekintettel, hogy a vizsgaidőszak első hetében tartják a legtöbb érettségit, ezen a héten, péntekig a legtöbb fővárosi vonalon körülbelül 9 óráig meghosszabbítják a reggeli csúcsidei sűrűbb járatkövetést.

Címlapkép forrása: MTI/kormany.hu/Árvai Károly. Budapest, 2020. május 1. A kormany.hu által 2020. május 1-jén közreadott fotó a budapesti Szent János Kórház COVID osztályán készül és az ott végzett gyógyító munkát mutatja be.