Nemcsak egy sóbánya süllyedhet el, egy egész térség jövője is – Felelős nincs, mindenki mossa kezeit

Politikai üggyé vált Romániában a parajdi sóbánya katasztrófája, de egyelőre mindenki másra próbálja hárítani a felelősséget. A hétvégén a frissen megválasztott elnök, Nicușor Dan is megjelent Parajdon, aki a felelősök megtalálását és támogatást ígért. Közben a román kormány hétfőn 300 millió lejes gyorssegélyt hagyott jóvá, és az is kiderült, milyen műszaki megoldással próbálják kezelni a problémát.

Messzeható következményekkel bíró katasztrófa

Május 18-án választották meg Románia elnökévé a volt bukaresti főpolgármestert, Nicușor Dant, és még két hét sem telt el, mikor május utolsó napján, szombaton a székelyföldi Parajdra látogatott. Az apropó azonban egy tragikus fejlemény volt: május 27-étől a sok esőzéstől felduzzadt Korond-patak elkezdte elönteni a bányát, és mára a legtöbb része megtelt vízzel, ami elkezdte feloldani a benne lévő sót. A hatóságok egyelőre reménytelennek látszó küzdelmet folytatnak az elemekkel: már csak abban bíznak, hogy a bánya folyamatosan, részenként omlik be, és nem egyszerre, ami hatalmas, a települést is elöntő árhullámot okozhatna.

A parajdi sóbánya nem pusztán sóbánya, hanem Parajd és az egész környék, a Sóvidék egyik vezető látványossága, turistavonzó ereje, és ezért a helyieknek a megélhetés fő forrása.

A bányába buszok viszik le a látogatókat, nem kizárólag turistákat, hanem gyógyulni vágyó embereket is, a sóbánya ugyanis gyógyhatással bír elsősorban asztmás, allergiás és más légzőszervi panaszokkal rendelkező betegek részére. A bányán belül hatalmas látogatórész található, ahol többek között egy ökumenikus templomot is kialakítottak. Azonban könnyen lehet, hogy minderről már csak múlt időben beszélhetünk, a Korond-patak vize és a bánya ebből következő omlása ugyanis valószínűleg mindent szó szerint a földdel tesz egyenlővé.

A parajdi sóbánya bejárata. Forrás: Wikimedia Commons

A víz nemcsak a bányát, a falut is veszélyezteti. A falomlások miatt Parajd nyugati részén vasárnap megkezdték a lakosság egy részének – 45 ház lakosainak – kimenekítését, de rosszabb esetben ennél jelentősebb evakuálásra is szükség lehet.

A Hargita megyei prefektúra hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy a szakértői csapat milyen megoldásban állapodott meg a Korond-patak elvezetésére. Eszerint hegyoldalhoz rögzített, 2 méter átmérőjű bordázott csövekkel fogják be és vezetik el a patak vizét. A csöveken keresztül másodpercenként 20-24 köbméteres vízhozamot lehet majd átvezetni. Az ígéretek szerint a vízelvezetés kiépítése legkésőbb július 1-jén befejeződik. Románia az Európai Uniótól hivatalos segítséget kért, szerdán hét uniós – köztük magyar – szakértő érkezett Parajdra.

A helyiek számára a sóbánya volt a megélhetés fő forrása, így most sokan kilátástalannak látják a jövőjüket.

Több százan írták már alá azt a petíciót, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a Csíkszeredába tervezett „román Disneylandet”, a Drakula-parkot inkább Parajdon valósítsák meg, hogy ne omoljon össze teljesen a környék turizmusa.

A román kormány hétfőn rendkívüli ülést tartott, amelyben arról döntöttek, hogy egyrészt a Salrom vállalatot és munkatársait, másrészt a parajdi vállalkozásokat támogatják összesen 300 millió lej (24 milliárd forint) értékben. A bánya összes dolgozója az év végéig megkapja a teljes bérét. Kérdés, utána mi lesz.

A tragédia mértéke környezetileg valószínűleg sokkal nagyobb, mint amennyi most látszik belőle. Maros megyében már most is 50 ezer ember ívóvízellátását kellett korlátozni, mert a Kis-Küküllő patakban az egészségügyi határérték fölé nőtt a víz sókoncentrációja. Kedd délután megérkezett az állami ivóvíztartalékok első szállítmánya Maros megyébe, hogy az ivóvíz nélkül maradt lakosoknak biztosítsák az ellátást.

Hartel Tibor, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának ökológusa szerint azonban a talajba és ezáltal a patakokba, folyókba jutó sós víz tömeges növénypusztulást, halpusztulást is okozhat, a talaj több helyen megsüllyedhet, ami az épületeket is veszélyeztetheti. A szakértő szerint az ökológiai egyensúly helyreállása akár 30-50 évig is eltarthat.

Mircea Frechet román környezetvédelmi miniszter szerdán Parajdra látogatott, és beszéde igazolni látszik az előzetes félelmeket. Elmondása szerint mind a Korond-patak, mind a Kis-Küküllő kloridkoncentrációja aggasztóan magas.

A bányából kilépő víz kloridszintje meghaladja a 3.000 mg/l értéket. Már 1.000 mg/l-nél pusztulnak a halak, 2.000 mg/l-nél teljes ökoszisztémák semmisülnek meg. Ez nemcsak környezeti, hanem közegészségügyi katasztrófa is

– mondta a miniszter.

Mindenki mossa kezeit, és másra mutogat

A katasztrófát meg lehetett volna előzni, ha a hatóságok időben léptek volna. Már korábban lehetett tudni, hogy a felette folyó Korond-patak veszélyes lehet a bányára nézve, ha túlságosan megduzzad. A tervek szerint a Korond-patakot lebetonozták volna, a szabályozó munkák már 2012-ben elindultak, melyeket a román Országos Sótársaság (Salrom) el is végzett, de a következő lépést, a betonozás megtervezését és kivitelezését idénre tolták. A természet azonban gyorsabb volt.

Az ideiglenes megoldások, például vízelvezető árkok nem tudták kezelni a Korond-pataknak május 27-én másodpercenként 6 köbméterről hirtelen 60 köbméterre emelkedő vízhozamát. A két érintett hatóság, a Salrom és a román vízügy rögtön egymásra kezdett mutogatni. A Sótársaság szerint ők sókitermeléssel, nem folyószabályozással foglalkoznak, a Korond-patak medre pedig nem tartozik tulajdonukba. A vízügy szerint viszont a Salrom felelős a bányát érintő minden munkálatért.

A felelősség terelése és a másokra mutogatás azonban nemcsak a hatóságokat jellemzi, hanem a román politikai vezetést is. Bogdan Ivan gazdasági miniszter a környezetvédő civileket tette felelőssé, akik szerinte az ottani hódpopulációra hivatkozva az elmúlt három évben megakadályozták a Korond-patak elterelését. Marton Attila biológus azonban Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a környezetvédő civil szervezetek 2018 óta nem vesznek részt a természetvédelmi területek kezelésében, és nincsenek eszközeik arra, hogy bármit is megtiltsanak. Marton azt is megjegyezte, hogy az országos és a helyi hatóságok már 2007 óta tudtak a bánya elárasztásának kockázatáról.

A felelősség kérdését a szombaton Parajdra látogató Nicușor Dan is felvetette.

Azért jöttem ide, mert ez egy súlyos eset, ami emberek ezreit érinti. Mivel ez egy olyan eset, amit meg lehetett volna előzni, arra fogom kérni a miniszterelnököt, hogy küldje ki az ellenőrző testületét, hogy megállapítsák, kik a felelősök

– mondta a helyszínen az államfő.

Nicusor Dan román államfő sajtótájékoztatót tart Parajdon 2025. május 31-én. MTI/Veres Nándor

Természetesen a parlamenti ellenzék is sürgette a felelősök megtalálását. A legnagyobb ellenzéki erő, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – melynek elnöke, George Simion Dannal szemben kapott ki az elnökválasztás második fordulójában – parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgette. Az AUR szerint a sóbánya esete „nem egyszerű technikai hiba, hanem inkompetencia, intézményi közöny és érdekcsoportok játszmáinak eredménye.” A párt úgy véli, külföldről támogatott és irányított civil szervezetek gyakoroltak nyomást a hatóságokra, hogy akadályozzák meg a biztonsági intézkedéseket.

Az AUR-tól még jobbra álló SOS Románia párt elnöke, a szélsőséges megnyilvánulásairól hírhedt Diana Șoșoacă mindjárt az alighogy hivatalba lépett elnök felelősségét vetette fel, aki szerinte hat napig várt, hogy foglalkozzon a problémával. Șoșoacă árulást kiáltott, és a magyar kormány segítségfelajánlására utalva Magyarország „területfoglalási” szándékáról beszélt.

Eközben a Declic román civil aktivistaközösség petíciót indított, melyben négy, szerintük felelős vezetőt szólítanak fel lemondásra: Constantin Dan Dobreát, a Salrom vezérigazgatóját, Bogdan Ivan gazdasági minisztert, Tánczos Barna pénzügyminisztert, volt környezetvédelmi miniszert, illetve utóbbi minőségében utódját, Mircea Frechetet.

Címlapkép: A parajdi sóbányát tulajdonló Salrom Rt. munkatársai vizsgálják a korábbi víznyelőket a sóbányák közelében 2025. május 28-án. MTI/Veres Nándor