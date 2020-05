Koronavírus: sorra enyhítenek a korlátozásokon az országok

A koronavírus-járvány a bankok és biztosítók működését is felforgatta: a fiókok szinte kiürülnek, az alkalmazottak jó része otthonról dolgozik, a biztosítási ügynökök nehezen szerveznek találkozókat. A pénzintézetek digitális platformjai és csatornái élesben vizsgáznak. Talán sosem volt még ennyire fontos, hogy az ügyfelek mindent képesek legyenek digitálisan elintézni, miközben az sem mindig egyértelmű ebben a szigorúan szabályozott szektorban, hogy mit lehet megoldani digitálisan és mit nem. Hogyan reagáltak a bankok és biztosítók a példátlan helyzetre? Hogyan és kik lesznek a változások nyertesei? Banki és biztosítói csúcsvezetők beszélnek első kézből minderről május 6-ai, Financial and Corporate IT ONLINE konferenciánkon.