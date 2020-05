Koronavírus-válság: a magyar munkahelyek fele veszélybe került

A magyar munkavállalók több mint fele olyan magas vagy közepesen magas kockázatú szektorokban dolgozik, mint a feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás vagy a kreatív és szórakoztatóipar – írják elemzésükben az MTA kutatói, amelyben bemutatják, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a globális és a hazai munkaerőpiac a koronavírus-válság közepette.

A gazdasági sokkhatások munkaerőpiaci következményei általában késleltetetten jelennek meg, a COVID-19 okozta krízis azonban annyiban is különbözik a korábbi válsághelyzetektől, hogy azonnal éreztette a hatását a munka világában, írják „A nagy leállás: a magyar munkahelyek közel fele került veszélybe” című elemzésükben az MTA szakértői, Csizmadia Péter és Illéssy Miklós.

Az ILO becslése szerint 2020 második negyedévében a globális munkaórák száma 6,7%-kal csökken, ami nagyjából 195 millió teljes munkaidejű munkahely elvesztésének felel meg. A veszteség ugyanakkor nem egyformán érinti az egyes ágazatokat. Jelenleg körülbelül 1,25 milliárd ember, a globális összfoglalkoztatottaknak körülbelül 38%-a dolgozik a járvány következményei által leginkább sújtott szektorokban (kereskedelem, vendéglátás, feldolgozóipar, üzleti szolgáltatások stb.). A globális munkaerő 80%-a él olyan országokban, amelyekben bezárták a munkahelyeket vagy valamilyen módon korlátozták a munkavégzést. Ezek elsősorban a fejlett és közepesen fejlett országok; a fejlődő országokban még csak most kezdi éreztetni a hatását a krízis, a jóval korlátozottabb erőforrások miatt egyelőre megbecsülhetetlen kockázatokkal.

A folyamat kimenetele teljesen bizonytalan, még nem látható előre, hogy a munkahelyek számának csökkenése hol áll meg. Ez elsősorban attól függ, hogy az országonként eltérő logikájú és mértékű állami beavatkozások milyen mértékben képesek újra dinamizálni a munkaerőpiacot.

A kutatók szerint Magyarország szempontjából rossz hír, hogy az ILO adatai alapján a válság kedvezőtlen munkaerőpiaci hatásai a legnagyobb mértékben a közepes jövedelmű országokat sújtják, és a járvány hatása eltérő mértékben és módon jelentkezik az egyes gazdasági szektorokban. A válság által leginkább érintett szektor az egészségügy és a szociális területek, ahol drámaian romlottak és romlanak a munkafeltételek, a járvány súlyosságától függően emelkedtek a munkavégzés fizikai kockázatai, a túlmunkával és a megnövekedett felelősséggel járó pszichés terhek. A korlátozások ellenére egyik országban sem állhatnak le a szállítmányozással, élelmiszerelőállítással és az alapvető közszolgáltatások fenntartásával foglalkozó munkahelyek. Más ágazatokban azonban elsősorban a visszaesés okozta munkahelyveszteség, illetve a jövedelemvesztés következtében visszaeső kereslet tovább gyűrűző hatása jelenti a legnagyobb kockázatot.

Annak ellenére, hogy az ILO sem rendelkezik teljes körű globális adatokkal, a becslések alapján egyrészt azok a személyes érintkezést igénylő szolgáltatásokat nyújtó, élőmunka-intenzív ágazatok szenvedik meg leginkább a járvány hatásait, mint például a turizmus és vendéglátás, a kereskedelem, illetve azok az iparágak, ahol a kereslet váratlan visszaesése és/vagy az ellátási láncokban bekövetkezett zavarok jelentik a problémát, mint például az ingatlanszektor vagy a feldolgozóipar egyes területei. Ezek az ágazatok globális szinten 1,25 milliárd embert foglalkoztatnak, akiknek jelentős része alulfizetett, alacsony szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozik, így a krízis hatásainak való kitettségük is magas.

A kockázatot ezekben az ágazatokban nem csak a munkahely elvesztése jelenti, hanem – elsősorban a kereskedelmi területen – a fertőzés veszélyének nagyobb valószínűsége is. A válság hatásai ugyanakkor ágazatokon belül is differenciáltan jelentkezhetnek. Míg a közlekedési és hírközlési iparágban a repüléshez kapcsolódó munkakörökben állásidő csökkenéssel vagy kényszerleépítésekkel kell szembenéznie a szereplőknek, az áruszállítási és logisztikai területen dolgozóknak a munkaterhelés intenzív növekedésévek kell számolnia. Az agráriumban egyrészt a határlezárások okoznak problémákat a munkaerő biztosításában (és nem kizárólag a fejlett országokban), másrészt a fertőzés még nem jellemző nagy mértékben a rurális térségekben, ez a helyzet azonban változhat, így jövőbeli kockázatokra is érdemes felkészülni.

Érdemes röviden áttekinteni a magyar munkavállalók munkaerőpiaci kockázatoknak való kitettségét is. A rendelkezésünkre álló adatok a Központi Statisztikai Hivataltól származnak és a 2019. évi utolsó negyedév helyzetét mutatják. Megjegyzik, hogy a munkaügyi adatgyűjtés és -feldolgozás a legjobb szándék mellett sem képes lépést tartani a rendkívül gyors és drasztikus változásokkal, arra azonban az elérhető adatok is alkalmasak, hogy az ILO által becsült kitettségek alapján képet kapjunk a magyar munkaerőpiaci kockázatokról. A következő ábra a magyar munkavállalók megoszlását mutatja annak alapján, hogy a járvány munkaerőpiaci kockázatainak milyen mértékben kitett ágazatban dolgoznak:

Mindezek alapján a magyar munkavállalók több mint fele (59,2%) olyan magas vagy közepesen magas kockázatú szektorokban dolgozik, mint a feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás vagy a kreatív és szórakoztatóipar. Ez az arány nagyfokú kitettséget jelent, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ezeknek az ágazatoknak a nemzeti össztermékhez való hozzájárulása igen magas. A gazdasági kockázatok kettősek: egyrészt csökken az iparági kibocsátás, másrészt a jövedelemvesztés miatt csökken a vásárlóerő és a kereslet - írják a szakértők.

A fentieken túl számolni kell azonban a járványnak a munka világára gyakorolt egyéb negatív hatásaival is - írják a kutatók. Tekintve, hogy a modern társadalmak egyik legfontosabb integráló mechanizmusa a munkavégzés, amely sokak számára a jövedelem kizárólagos forrása is, a munkahely elvesztése egyidejűleg társadalmi, szervezeti és egyéni veszteség. A munkából való tartós kiesés révén mindez megjelenhet az egyének ismereteinek és készségeinek, valamint motivációinak erodálódásában, az esetleges kényszerű pályaváltoztatás esetén a tudás fejlesztésébe történt egyéni befektetések inflálódásában. Ugyanez a szervezetek számára is veszteség, hiszen a felhasználási oldalon az elveszített munkaerővel annak tudása, kapcsolatai, és általában a humán erőforrással kapcsolatos korábbi beruházások is elveszhetnek. A szervezeti veszteség a válság nyomán gyakran szétzilálódó vagy sérülő emberi kapcsolatokban és a munkakörülmények radikális átalakulásában nyilvánul meg. A megváltozott munkavégzési formák, a munkavégzés koordinációjának és ellenőrzésének extrém gyorsan változó gyakorlatai azzal a kihívással szembesítik a szervezetek vezetőit, hogy képesek-e a kialakult és stabil munkaszervezeti megoldások átalakítására, az erőforrások rugalmasabb felhasználásra és saját szerepük és lehetőségeik újragondolására.

Címlapkép: Getty Images