Már nyáron jön a vírus második hulláma – mondja a nagy európai gócpont csúcsszakértője

„Újra felerősödhet a járvány és azt gondolom, hogy fel is fog” – nyilatkozta a belga Le Soir -nak a belga újraindítási stratégiát tervező szakértői csoport vezetője éppen a ma elinduló belga lazító szabályokra időzített figyelmeztetésében. Erika Vlieghe egyúttal azt is mondta: a járvány új hulláma - Orbán Viktor pénteki figyelmeztetésével ellentétben - nem ősszel, hanem már idén nyáron jöhet, ezért óva intett mindenkit attól, hogy túlságosan belevesse magát a társas érintkezés „sűrűjébe”, azaz programokat szervezzen és növelje mobilitását.

A Politico ma reggeli hírlevele által összefoglalt interjú azért lényeges, mert egyrészt 1 millió főre vetítve Belgiumot különösen durván érintette a halálozások tekintetében a koronavírus-járvány, így bőséges tapasztalatok alapján fogalmazta meg figyelmeztetését a „kilépési stratégiáért” felelős csoport szakértője. Másrészt mától fokozatosan elindul a belga boltok megnyitása (először a maszkokat árusító helyek nyitnak, jövő héttől az egyéb boltok). A maszkokat a belga tömegközlekedésben is kötelező például használni, ahogy sok európai ország között Magyarországon is.

Erika Vlieghe azt is jelezte, hogy az újraindítás miatt növekvő társas érintkezések száma miatt már most dolgoznak az újbóli szigorítás stratégiáján, ha újra erősödne a járvány. A nyári nyaralások kapcsán pedig arra figyelmeztetett, hogy ebben a kérdésben is olyan stratégiát igyekeznek majd követni, hogy ne koncentrálódjon sok ember egy helyre.

Amint mai hírfolyamunkba tett ábráink között is mutatjuk: Európa több országában már szépen kezd lecsengeni a vírus, így az EU-s halálozási rátában rekorder Belgiumban is az adatok szerint valóban sikerült megfogni a vírus terjedését.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images; Brüsszel Rue De La Loi nevű sugárútja, 2020. május elsején