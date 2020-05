Koronavírus: 70 százalékos adót vet ki Delhi az alkoholra, hogy elvegye a kedvet a gyülekezéstől

70 százalékos adót vezet be az alkoholos italokra keddtől Delhi azzal a céllal, hogy megfékezze a tömeges gyülekezést és ezzel a koronavírus terjedését, amikor lazítani kezdenek a korlátozásokon – írja a Reuters.

Az alkoholra kivetett adó jelentős bevételi forrást jelent számos indiai államnak és szövetségi területnek, amelyek most attól szenvednek, hogy a járvány következtében India-szerte leállt a gazdasági aktivitás. Így az alkoholra kivetett speciális adó a bevételeket is felpörgetheti.

A korlátozások még május 17-ig tartanak Indiában, de hétfőtől már életbe léptek lazítások, aminek meg is volt az eredménye, az italboltokat ugyanis elözönlötték az emberek, a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. Mindezek láttán Delhi vezetése hétfő este közölte, hogy egy speciális koronavírus-díjat vezetnének be az alkoholos italokra.

Káoszt láttunk néhány üzletben – indokolta az állam pénzügyminisztere. Ha kiderül, hogy a társadalmi távolságtartást, vagy a törvényeket megsértik, akkor az érintett területeken egyből visszavonják a lazításokat - tette hozzá.

Nem csak Delhi igyekszik az alkohol megdrágításával visszaszorítani az érintkezéseket, de például a déli állam, Ándhra Prades is, ahol szintén tömött sorok álltak az italboltok előtt, az árak megemelésével próbálkozik.

India ma 3900 új napi fertőzöttet jelentett, ami az eddigi legnagyobb emelkedés, ezzel már összesen 46 432 koronavírusosról tudnak az országban. Eddig 1568 halálos áldozatot követelt a vírus. Március végén vezettek be kijárási korlátozást az 1,3 milliárd lakosú országban, a tömegközlekedést leállították és a gazdaság is szinte teljesen megállt.

(Reuters)

