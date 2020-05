Koronavírus: összeállt az Orbán-kormány mentőcsomagja, itt a lista

A 2020-as GDP 4,55%-ára rúg a koronavírus-járvány okozta gazdasági krízist kezelő magyar mentőcsomag jelenlegi mérete, legalábbis, ami a költségvetést illeti - olvasható ki a kedden megjelent 2020-as konvergencia programból. Az Európai Bizottságnak elküldött dokumentum részletes táblázatából az is kiderül, hogy a példátlan gazdaságmentő csomag kormányzati részének fele még kidolgozás alatt van, ezért hamarosan újabb bejelentések várhatóak a részletekről.

A járvány kiváltotta gazdasági válság felülírta a korábbi gazdasági kilátásokat (erről részletesen másik cikkünkben írtunk - a szerk.), így a magyar gazdaságpolitika elsődleges céljává vált az eddig elért gazdasági eredmények megvédése, valamint célzott intézkedésekkel annak megalapozása, hogy a járvány elmúltával a gazdasági növekedés visszanyerje lendületét - olvasható a konvergencia program gazdaságpolitikai céljait taglaló részében. A kormány úgy vélekedik a dokumentumban, hogy Magyarország idejében meghozta azokat a döntéseket, amelyek elengedhetetlenek a járvány elleni sikeres védekezéshez, valamint elősegítik a gazdaság újraindítását a járvány elmúltával. A korlátozó intézkedések azonban negatívan befolyásolják a gazdasági szereplők teljesítőképességét. Ezért dolgozta át a 2020-as költségvetést a kormány és ezért hozott átfogó programot a gazdaság védelme érdekében. Az átmeneti gazdasági visszaesés és a gazdasághelyreállító intézkedések költségvetési hatását figyelembe véve a Pénzügyminisztérium érvelése szerint a költségvetési hiány a körülményekhez képest alacsony szinten marad. Az eredeti GDP-arányos 1% helyett, majd a 2,7%-ra emelt várakozásról most 3,8%-os hiányprognózist készített a tárca.

"Az intézkedések gazdasági léptékét tekintve elmondható, hogy mindezidáig a valaha volt legnagyobbgazdaságmentő és -élénkítő csomag, amelynek nagysága a Magyar Nemzeti Bank gazdaságfinanszírozását segítő lépéseivel együtt a GDP közel 20 százalékát teszi ki" - ismétli meg a kormány eddigi kommunikációját a Brüsszelnek elküldött dokumentum.

A dokumentum bemutatja a koronavírus-járvány miatt alkalmazott kormányzati mentőcsomagot egyszerre két átfogó táblázatban (közvetlen költségvetési lépések és azok fedezete). Az intézkedéssorozat ilyen típusú bemutatására eddig nem volt példa, a számos bejelentést követően nagy szükség is volt ezekre az összefoglaló megjelenítésekre, valamint a 2020-as költségvetési hatások számszerűsítésére. Az is értékes a táblázatokban, hogy

a kormány feltünteti a lépések becsült hatását a 2021-es költségvetésre nézve is, valamint az intézkedés elfogadásának státuszát is feltüntette. Ezek szerint a GDP közel 2%-ára rúgó intézkedéssorozat (ami a költségvetést érintő csomag közel fele) még kidolgozás alatt van, illetve csak részben elfogadott.

Fontos megjegyezni, hogy a konvergencia program a kormány által példátlannak nevezett gazdasági mentőcsomagnak "csak" a költségvetést közvetlenül érintő részét bontja ki részleteiben (járvány elleni alap, gazdaságvédelmi alap), de azoknak is csak egy szeletét. Az is érdekes, hogy több héttel az első bejelentések után is ismeretlen, illetve kidolgozás alatt áll több konkrét intézkedés (beruházásösztönzés, kiemelt ágazatok támogatása).

A teljes költségvetési csomag a GDP arányában 4,55%-ra rúg, ami megközelítőleg 2100 milliárd forint. Ez össze is jön az eddigi tájékoztatásokból, ugyanis a járvány elleni védekezés (egészségügyi dolgozók bére, eszközbeszerzések, stb) keretében 600 milliárd forint körül jár a költés (konvergencia program 2. oldala), míg a gazdaságvédelemre 1350 milliárd forintnyi átcsoportosításról döntött a kormány, ami összesen megközelíti a 2000 milliárd forintot és a járvány elleni védekezés alapja felülről nyitott, a koronavírus ugyanis velünk marad még egy ideig biztosan.

A teljes képhez le kell szögezni: a költségvetést közvetlenül nem érintő tételek (hitelmoratórium, kamat- és garanciatámogatott hitelek, MNB-csomag) adják a teljes csomag sokkal nagyobb részét (megközelítőleg a 80%-át), ezt már korábban bemutattuk cikkünkben és a helyzet azóta sem változott.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) képviselőtársaival beszélget az Országgyűlés ünnepi ülése előtt 2020. május 2-án. Harminc évvel ezelőtt alakult meg a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés. A négy évtizedes pártállami időszak után 1990. március 25-én és április 8-án rendezték meg az első szabad, többpárti parlamenti választásokat. Forrás: MTI/Máthé Zoltán