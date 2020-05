Van egy állami szoftver, ami a telefonra telepítve képes követni a magyarok mozgását

A járvány miatt elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzésének lehetőségéről jelent meg rendelet a hétfői Magyar Közlönyben. Ezek szerint a járványügyi hatóság és a rendőrség mindent tudni fog a házi karanténra kötelezett emberek mozgásáról és bizonyos egészségügyi adatairól, ha az illető önkéntes nyilatkozatot tesz, hogy vállalja a megfigyelést. Az adatokat a karantén megszűnése után 60 napig kezelik.

Nyomkövetés szoftverrel

A kormányrendelet emlékeztet arra, hogy hatósági házi karantén szabályainak betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, magyarul a rendőrség ellenőrzi. Az ellenőrzést pedig segíteni fogja a jövőben

a karanténra kötelezett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő elektronikus szoftver.

A járványügyi hatóság azonban csak akkor használhatja ellenőrzésre ezt az új eszközt, ha a szoftver telepítését és használatát önként vállalja a megfigyelni kívánt személy, valamint nem mellékesen rendelkezésre áll a szükséges eszköz (vélhetően okostelefon) és erről a két feltétel teljesüléséről nyilatkozik.

A rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba és azt is kimondja a jogszabály, hogy a járványügyi hatóság a szoftver alkalmazását a rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt hatósági házi karantén tekintetében is elrendelheti.

Megfigyelés

Kérdés, hogy a gyakorlatban ki lesz az a karanténra kötelezett személy, aki önként hozzájárul saját állami megfigyeléséhez, de mintha a jogszabály megalkotói erre a gyakorlati kérdésre is gondoltak volna, ugyanis

a rendelet 1. paragrafusának 3. pontja kimondja, hogy a járványügyi hatóság a nyilatkozat beszerzése érdekében a rendőrség közreműködését kérheti, a rendelet 1. paragrafusának 7. pontja pedig úgy szól, hogy ha a hatósági házi karanténra kötelezett személy nem tesz önkéntes nyilatkozatot, akkor a karantén szabályainak megtartását a rendőrség személyesen ellenőrzi, méghozzá fokozottan. A hatályba lépést taglaló résznél a jogszabály úgy szól, hogy "a járványügyi hatóság a rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt hatósági házi karantén tekintetében is elrendelheti". Ez pedig nem éppen az önkéntesség kategóriáját jelenti.

Az első két pont, valamint a harmadik pont "elrendelés" szóhasználata arra "ösztönzi" az érintett koronavírus-pozitív vagy gyanús személyeket, hogy "önként" alávessék magukat a megfigyelésnek.

Ezt követően a jogszabály azt részletezi, hogy a járványügyi hatóságnak milyen tájékoztatási kötelezettségei vannak. A részletekből kiderül, hogy amennyiben megtörténik az önkéntes nyilatkozattétel és ennek ellenére az illető elmulasztja a szoftver telepítését és használatát, akkor az szabálysértésnek minősül. (A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege 3000 forint, legmagasabb összeg 300 ezer forint, de pénzbírság helyett figyelmeztetést is kaphat a szabályszegő.) A telepítést és a használatot is a rendőrség ellenőrzi, az érintett személy köteles ebben az ügyben velük együttműködni és a szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni.

A rendeletből a szoftver használatának célját is egyértelműen rögzítik, hogy mindenki számára világos legyen:

a rendőrség a szoftver útján megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival.

Sok adatot kezel majd a hatóság

"Az ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a szoftver használatát elmulasztja" - mondja ki a rendelet. A hatósági házi karantén megszűnésével az érintett személy a szoftvert törli, a rendőrség az érintett személy személyes ellenőrzését megszünteti.

Fontos kiemelni azt is, hogy

A járványügyi hatóság és a rendőrség a hatósági házi karantén alá vont személy azonosítása érdekében jogosult az érintett személy arcképmásának kezelésére.

A járványügyi hatóság és a rendőrség – a személyazonosság ellenőrzése céljából – az érintett személy által készített és a szoftver útján továbbított arcképet szükség esetén összevetheti az érintett személynek a személyiadatés lakcímnyilvántartásban, útlevél-nyilvántartásban, vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő legutolsó arcképmásával.

A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése érdekében jogosult az érintett személynek a szoftver által küldött mozgási adatainak kezelésére.

A rendőrség az e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében jogosult az érintett személy természetes személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a COVID-19 fertőzéssel vagy annak gyanújával összefüggésbe hozható, a szoftver útján továbbított egészségügyi adatainak kezelésére, valamint azoknak jogszabályban meghatározott szerv részére történő továbbítására.

A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség a fent felsorolt adatokat – ha jogszabály hosszabb határidőt nem állapít meg – a hatósági házi karantén megszűnésétől számított 60 napig kezeli.

Ezreket érinthet a megfigyelés

Miután a rendelet azt is kimondja, hogy a már elrendelt hatósági karanténban lévőkre is alkalmazni lehet a megfigyelést, így ez a fajta mozgáskövetés a jelenlegi 10 459 hatósági házi karanténban lévő személyt is érintheti.

Hétfőn azt is közölte az operatív törzs, hogy 33 esetben tapasztalták a hatósági házi karantén szabályainak megsértését, így már 1474 alkalommal intézkedtek a hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt.

Érdemes felidézni, hogy a hatóság házi karanténra kötelezett személy 2 hétig az otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat. A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági feliratot („piros lapot”) kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

A hatósági házi karanténra kijelölt személy postást, áruszállítót, ételszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget.

Címlapkép forrása: Getty Images