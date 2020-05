WHO: nincs rá bizonyíték, hogy egy laborból szabadult volna el a koronavírus

MTI Cikk mentése Megosztás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem látja megalapozottnak a koronavírus laboratóriumi eredetéről szóló washingtoni állításokat, és továbbra is azon az állásponton van, hogy a vírus a természetből származik - derült ki a WHO online tartott genfi sajtótájékoztatójából.